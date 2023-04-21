https://sputniknews.com.tr/20230421/dogu-perincek-bu-bayrami-buyuk-bir-sinavin-esiginde-karsiliyoruz-1070016522.html
Doğu Perinçek: Bu bayramı büyük bir sınavın eşiğinde karşılıyoruz
Doğu Perinçek: Bu bayramı büyük bir sınavın eşiğinde karşılıyoruz
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, paylaştığı bayram mesajında, "Bu Bayramı, büyük bir sınavın eşiğinde karşılıyoruz" dedi. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T14:35+0300
2023-04-21T14:35+0300
2023-04-21T14:35+0300
politika
doğu perinçek
ramazan bayramı
mesaj
paylaşım
twitter
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Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından yazılı bir mesaj paylaştı.Perinçek, yaptığı paylaşımda şuı ifadeleri kullandı: "Bu bayramı büyük bir sınavın eşiğinde karşılıyoruz. Mübarek Ramazan Bayramı, vicdanlarımızın kapısını çalıyor. Derinlerden gönlümüzün sesi geliyor. O zaman ne mutlu bizlere, başımız zalimlere karşı dik, umutlarımız vatanımızın umutlarıdır. Türk milletinin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutlarım."
https://sputniknews.com.tr/20230421/cumhurbaskani-erdogandan-ramazan-bayrami-paylasimi-1069996230.html
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doğu perinçek, ramazan bayramı, mesaj, paylaşım, twitter
doğu perinçek, ramazan bayramı, mesaj, paylaşım, twitter
Doğu Perinçek: Bu bayramı büyük bir sınavın eşiğinde karşılıyoruz
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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, paylaştığı bayram mesajında, "Bu Bayramı, büyük bir sınavın eşiğinde karşılıyoruz" dedi.
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından yazılı bir mesaj paylaştı.
Perinçek, yaptığı paylaşımda şuı ifadeleri kullandı:
"Bu bayramı büyük bir sınavın eşiğinde karşılıyoruz. Mübarek Ramazan Bayramı, vicdanlarımızın kapısını çalıyor. Derinlerden gönlümüzün sesi geliyor. O zaman ne mutlu bizlere, başımız zalimlere karşı dik, umutlarımız vatanımızın umutlarıdır. Türk milletinin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutlarım."