https://sputniknews.com.tr/20230421/dogu-perincek-bu-bayrami-buyuk-bir-sinavin-esiginde-karsiliyoruz-1070016522.html

Doğu Perinçek: Bu bayramı büyük bir sınavın eşiğinde karşılıyoruz

Doğu Perinçek: Bu bayramı büyük bir sınavın eşiğinde karşılıyoruz

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, paylaştığı bayram mesajında, "Bu Bayramı, büyük bir sınavın eşiğinde karşılıyoruz" dedi. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T14:35+0300

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politika

doğu perinçek

ramazan bayramı

mesaj

paylaşım

twitter

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Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından yazılı bir mesaj paylaştı.Perinçek, yaptığı paylaşımda şuı ifadeleri kullandı: "Bu bayramı büyük bir sınavın eşiğinde karşılıyoruz. Mübarek Ramazan Bayramı, vicdanlarımızın kapısını çalıyor. Derinlerden gönlümüzün sesi geliyor. O zaman ne mutlu bizlere, başımız zalimlere karşı dik, umutlarımız vatanımızın umutlarıdır. Türk milletinin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutlarım."

https://sputniknews.com.tr/20230421/cumhurbaskani-erdogandan-ramazan-bayrami-paylasimi-1069996230.html

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doğu perinçek, ramazan bayramı, mesaj, paylaşım, twitter