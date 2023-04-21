https://sputniknews.com.tr/20230421/cavusoglu-14-mayistan-sonra-turkiye-yuzyili-baslamis-olacak-1070013017.html
Çavuşoğlu: 14 Mayıs'tan sonra Türkiye yüzyılı başlamış olacak
Çavuşoğlu: 14 Mayıs'tan sonra Türkiye yüzyılı başlamış olacak
Bakan Çavuşoğlu, "14 Mayıs öncesi tüm milletimiz ayakta, sabırsızlıkla bekliyoruz. 14 Mayıs'tan sonra Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T13:44+0300
2023-04-21T13:44+0300
2023-04-21T13:44+0300
2023 türkiye seçimleri
mevlüt çavuşoğlu
bayramlaşma
seçim
recep tayyip erdoğan
cumhur ittifakı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk turda büyük bir oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçeceklerini belirterek, "14 Mayıs'tan sonra Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye yüzyılı başlamış olacak. Türk'ün asrı başlamış olacak. Bunu da beraber başaracağız" dedi.Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, partisinin Alanya ilçe teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, partilerinin kurulduğu günden bu yana AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nda bu kadar kalabalık bir bayramlaşma yaşamadığını söyledi.Bu coşkunun aslında bir mesaj olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye'miz için gerçekleştireceğimiz en kritik seçim. 14 Mayıs öncesi sadece teşkilatlarımız değil tüm Alanyalı hemşerilerimiz ayakta, teyakkuzda, gece gündüz çalışıyor. Çünkü bu seçimin önemini biliyor. Bugün burada bizlerle olmanız da bunun göstergesi" diye konuştu.Türk milletinin 15 Temmuz'da, Kurtuluş Savaşı'nda daha önce yaşadıkları badirelerde olduğu gibi ayağa kalktığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Şu anda 14 Mayıs öncesi tüm milletimiz ayakta, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız heyecanlı. Hem de çok heyecanlı. 'Bir an önce sandıklar açılsın, oy kullanalım' diyorlar. 29 Nisan itibarıyla yurt dışında da oy kullanımı başlayacak. Tabii kapılarda da oy kullanımı başlayacak. Giren çıkan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için bizler de sabırsızlıkla 14 Mayıs'ı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.'14 Mayıs'tan sonra Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı başlamış olacak 'Çavuşoğlu, ilk turda büyük bir oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hep beraber tekrar cumhurbaşkanı seçeceklerini, Cumhur İttifakı olarak da el birliğiyle, güç birliğiyle Mecliste büyük bir çoğunluk elde edeceklerini kaydetti.14 Mayıs'ı heyecanla beklediklerini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ve bayram tebrikini ileten Çavuşoğlu, ardından Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen protokol bayramlaşma törenine Togg aracıyla katıldı.Partideki bayramlaşma programına AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal da katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230421/cumhurbaskani-erdogandan-ramazan-bayrami-paylasimi-1069996230.html
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mevlüt çavuşoğlu, bayramlaşma, seçim, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı
mevlüt çavuşoğlu, bayramlaşma, seçim, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı
Çavuşoğlu: 14 Mayıs'tan sonra Türkiye yüzyılı başlamış olacak
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Bakan Çavuşoğlu, "14 Mayıs öncesi tüm milletimiz ayakta, sabırsızlıkla bekliyoruz. 14 Mayıs'tan sonra Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı başlamış olacak. Türk'ün asrı başlamış olacak" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk turda büyük bir oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçeceklerini belirterek, "14 Mayıs'tan sonra Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye yüzyılı başlamış olacak. Türk'ün asrı başlamış olacak. Bunu da beraber başaracağız" dedi.
Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, partisinin Alanya ilçe teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, partilerinin kurulduğu günden bu yana AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nda bu kadar kalabalık bir bayramlaşma yaşamadığını söyledi.
Bu coşkunun aslında bir mesaj olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye'miz için gerçekleştireceğimiz en kritik seçim. 14 Mayıs öncesi sadece teşkilatlarımız değil tüm Alanyalı hemşerilerimiz ayakta, teyakkuzda, gece gündüz çalışıyor. Çünkü bu seçimin önemini biliyor. Bugün burada bizlerle olmanız da bunun göstergesi" diye konuştu.
Türk milletinin 15 Temmuz'da, Kurtuluş Savaşı'nda daha önce yaşadıkları badirelerde olduğu gibi ayağa kalktığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Şu anda 14 Mayıs öncesi tüm milletimiz ayakta, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız heyecanlı. Hem de çok heyecanlı. 'Bir an önce sandıklar açılsın, oy kullanalım' diyorlar. 29 Nisan itibarıyla yurt dışında da oy kullanımı başlayacak. Tabii kapılarda da oy kullanımı başlayacak. Giren çıkan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için bizler de sabırsızlıkla 14 Mayıs'ı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
'14 Mayıs'tan sonra Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı başlamış olacak '
Çavuşoğlu, ilk turda büyük bir oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hep beraber tekrar cumhurbaşkanı seçeceklerini, Cumhur İttifakı olarak da el birliğiyle, güç birliğiyle Mecliste büyük bir çoğunluk elde edeceklerini kaydetti.
14 Mayıs'ı heyecanla beklediklerini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"14 Mayıs'tan sonra Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı başlamış olacak. Türk'ün asrı başlamış olacak. Türk dünyasının asrı başlamış olacak ve Türkiye'nin şahlanış dönemi başlamış olacak. Bunu da beraber başaracağız. Milletimizle başaracağız. Teşkilatlarımızla başaracağız. Cumhur İttifakı'yla başaracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başaracağız. Ama esas bugün burada bulunan gençlerimiz başta olmak üzere bunu gençlerimiz ve de kadınlarımız başaracak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ve bayram tebrikini ileten Çavuşoğlu, ardından Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen protokol bayramlaşma törenine Togg aracıyla katıldı.
Partideki bayramlaşma programına AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal da katıldı.