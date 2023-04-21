https://sputniknews.com.tr/20230421/bayram-namazini-yikilmasi-icin-tahliye-edilen-hasarli-binanin-altinda-kildilar-1070011679.html

Bayram namazını, yıkılması için tahliye edilen hasarlı binanın altında kıldılar

Bayram namazını, yıkılması için tahliye edilen hasarlı binanın altında kıldılar

Adana’da bir grup, depremde hasar alıp yıkılması için boşaltılan apartmanın altında bayram namazı kıldı. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T13:37+0300

2023-04-21T13:37+0300

2023-04-21T13:37+0300

türkiye

adana

deprem

cami

hasar

apartman

bayram namazı

ramazan bayramı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yaklaşık 8 bin bina orta ve ağır hasar alarak boşaltıldı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde ise Havacılar Apartmanı, depremden sonra yapılan incelemede orta hasar aldı. Yıkılması planlanan apartman tahliye edildi.Yeşilyurt Bağlar Camii'nde bayram namazı için yer bulamayanlar, yıkılması için boşaltılan apartmanın altına seccadelerini sererek bayram namazı kıldı. 'Namaz kılıyoruz, bir şey olmaz'Cemaatten Hasan Hüseyin Tanrısever, "Korkmadık, neden korkalım ki? Namaz kılıyoruz, bir şey olmaz" dedi. Ali Yücel isimli kişi ise "Namaz olmasa burada durmazdık ama namaz için korkmadık. Bir şey olmayacağını biliyorduk" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230421/tatilciler-bayramda-yunan-adalarina-akin-etti-1070011446.html

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adana, deprem, cami, hasar, apartman, bayram namazı, ramazan bayramı