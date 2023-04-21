https://sputniknews.com.tr/20230421/bayram-namazinda-kavga-biri-agir-5-yarali-1070001160.html
Bayram namazında kavga: Biri ağır, 5 yaralı
Bayram namazında kavga: Biri ağır, 5 yaralı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bayram namazına giden iki husumetli aile arasında kavga çıktı. Silahlı, taşlı ve sopaların kullanıldığı kavgada biri ağır 5 kişi... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T11:08+0300
2023-04-21T11:08+0300
2023-04-21T11:08+0300
türkiye
bingöl
karlıova
kavga
bayram namazı
saldırı
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Bingöl Karlıova'ya bağlı Kale Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Eroğlu ve Yalçın aileleri, bayram namazı için camiye gittikleri sırada tartıştı.Tartışmanın silah, taş ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Eroğlu ailesinden 5 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/corumda-iki-cocuk-birbirini-bicakladi-1069884672.html
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bingöl, karlıova, kavga, bayram namazı, saldırı
bingöl, karlıova, kavga, bayram namazı, saldırı
Bayram namazında kavga: Biri ağır, 5 yaralı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bayram namazına giden iki husumetli aile arasında kavga çıktı. Silahlı, taşlı ve sopaların kullanıldığı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.
Bingöl Karlıova'ya bağlı Kale Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Eroğlu ve Yalçın aileleri, bayram namazı için camiye gittikleri sırada tartıştı.
Tartışmanın silah, taş ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Eroğlu ailesinden 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.