https://sputniknews.com.tr/20230421/bayram-namazinda-kavga-biri-agir-5-yarali-1070001160.html

Bayram namazında kavga: Biri ağır, 5 yaralı

Bayram namazında kavga: Biri ağır, 5 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bayram namazına giden iki husumetli aile arasında kavga çıktı. Silahlı, taşlı ve sopaların kullanıldığı kavgada biri ağır 5 kişi... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T11:08+0300

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türkiye

bingöl

karlıova

kavga

bayram namazı

saldırı

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Bingöl Karlıova'ya bağlı Kale Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Eroğlu ve Yalçın aileleri, bayram namazı için camiye gittikleri sırada tartıştı.Tartışmanın silah, taş ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Eroğlu ailesinden 5 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230419/corumda-iki-cocuk-birbirini-bicakladi-1069884672.html

türkiye

bingöl

karlıova

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bingöl, karlıova, kavga, bayram namazı, saldırı