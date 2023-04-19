https://sputniknews.com.tr/20230419/corumda-iki-cocuk-birbirini-bicakladi-1069884672.html

Çorum'da iki çocuk birbirini bıçakladı

Çorum'da iki çocuk birbirini bıçakladı

Çorum Bahçelievler Mahallesi'nde 15 yaşındaki iki çocuk, çıkan tartışmada birbirini bıçakla yaraladı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T08:21+0300

2023-04-19T08:21+0300

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türkiye

türkiye

çorum

çocuk

bıçaklı saldırı

bıçaklı kavga

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Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde U.T. (15) ile M.O.E. (15) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.M.O.E., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Olay sonrası yaralı halde olay yerinden uzaklaşan U.T. ise kendi imkanları ile hastaneye başvurdu.Tedavisi devam eden çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230415/taksimde-bicakli-cakmak-isteme-kavgasi-darbedip-bicakladilar-1069709222.html

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türkiye, çorum, çocuk, bıçaklı saldırı, bıçaklı kavga