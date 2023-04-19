https://sputniknews.com.tr/20230419/corumda-iki-cocuk-birbirini-bicakladi-1069884672.html
Çorum'da iki çocuk birbirini bıçakladı
Çorum'da iki çocuk birbirini bıçakladı
Çorum Bahçelievler Mahallesi'nde 15 yaşındaki iki çocuk, çıkan tartışmada birbirini bıçakla yaraladı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T08:21+0300
2023-04-19T08:21+0300
2023-04-19T08:21+0300
türkiye
türkiye
çorum
çocuk
bıçaklı saldırı
bıçaklı kavga
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Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde U.T. (15) ile M.O.E. (15) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.M.O.E., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Olay sonrası yaralı halde olay yerinden uzaklaşan U.T. ise kendi imkanları ile hastaneye başvurdu.Tedavisi devam eden çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230415/taksimde-bicakli-cakmak-isteme-kavgasi-darbedip-bicakladilar-1069709222.html
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türkiye, çorum, çocuk, bıçaklı saldırı, bıçaklı kavga
türkiye, çorum, çocuk, bıçaklı saldırı, bıçaklı kavga
Çorum'da iki çocuk birbirini bıçakladı
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Çorum Bahçelievler Mahallesi'nde 15 yaşındaki iki çocuk, çıkan tartışmada birbirini bıçakla yaraladı.
Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde U.T. (15) ile M.O.E. (15) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
M.O.E., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay sonrası yaralı halde olay yerinden uzaklaşan U.T. ise kendi imkanları ile hastaneye başvurdu.
Tedavisi devam eden çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.