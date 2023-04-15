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Taksim’de bıçaklı 'çakmak isteme' kavgası: Darp edip bıçakladılar, serbest bırakıldılar
Taksim’de bıçaklı 'çakmak isteme' kavgası: Darp edip bıçakladılar, serbest bırakıldılar
Taksim’de sokakta yürüyen iki genç, çakma isteme meselesi yüzünden tartıştıkları iki şahıs tarafından önce dövüldü ardından da bıçaklandı. Yaşananlar... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T11:33+0300
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bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
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Beyoğlu Taksim’de önceki ay sabaha karşı meydana gelen olayda sokakta yürüyen Yavuz A. ve Arif Şahin G. isimli iki arkadaş, iki şahıstan sigaralarını yakmak için çakmak istedi. Ancak şahıslar ile gençlerin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki genç, önce darp edildi ardından da yere yatırılarak bıçaklandı.Olayın ardından saldırganlar kaçarken, bacağından yaralanan Yavuz A. ve karnından yaralanan Arif Şahin G. kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gençlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüleri tek tek inceleyen polis ekipleri, saldırganların olaydan sonra koşarak bir otele girdiklerini tespit etti. Otele baskın düzenleyen polis, iki saldırganı kaldıkları odada kaçmaya çalışırken yakaladı.Saldırganlar serbest bırakıldıGözaltına alınan Doğukan N. ve Koray A. sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette gençlerin kendisinden küfürlü şekilde çakmak istedikleri için aralarında kavga çıktığını söyleyen iki şahıs, “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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türkiye, istanbul, taksim, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan

Taksim’de bıçaklı 'çakmak isteme' kavgası: Darp edip bıçakladılar, serbest bırakıldılar

11:33 15.04.2023 (güncellendi: 11:37 15.04.2023)
© İHA / DOĞAN CAN CESURTaksim’de sokakta yürüyen iki genç, çakma isteme meselesi yüzünden tartıştıkları iki şahıs tarafından önce dövüldü ardından da bıçaklandı. Yaşananlar kameralara yansırken, saldırganlar Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından kaldıkları otelde yakalandı.
Taksim’de sokakta yürüyen iki genç, çakma isteme meselesi yüzünden tartıştıkları iki şahıs tarafından önce dövüldü ardından da bıçaklandı. Yaşananlar kameralara yansırken, saldırganlar Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından kaldıkları otelde yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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Taksim’de sokakta yürüyen iki genç, çakma isteme meselesi yüzünden tartıştıkları iki şahıs tarafından önce dövüldü ardından da bıçaklandı. Yaşananlar kameralara yansırken, saldırganlar Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından kaldıkları otelde yakalandı.
Beyoğlu Taksim’de önceki ay sabaha karşı meydana gelen olayda sokakta yürüyen Yavuz A. ve Arif Şahin G. isimli iki arkadaş, iki şahıstan sigaralarını yakmak için çakmak istedi. Ancak şahıslar ile gençlerin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki genç, önce darp edildi ardından da yere yatırılarak bıçaklandı.
Olayın ardından saldırganlar kaçarken, bacağından yaralanan Yavuz A. ve karnından yaralanan Arif Şahin G. kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gençlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüleri tek tek inceleyen polis ekipleri, saldırganların olaydan sonra koşarak bir otele girdiklerini tespit etti. Otele baskın düzenleyen polis, iki saldırganı kaldıkları odada kaçmaya çalışırken yakaladı.

Saldırganlar serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Doğukan N. ve Koray A. sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette gençlerin kendisinden küfürlü şekilde çakmak istedikleri için aralarında kavga çıktığını söyleyen iki şahıs, “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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