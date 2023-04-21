https://sputniknews.com.tr/20230421/bakan-kurum-donusumde-yarisi-bizden-kampanyamiza-basvurular-26-nisanda-basliyor-1070029560.html

Bakan Kurum: Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza başvurular 26 Nisan'da başlıyor

Bakan Kurum: Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza başvurular 26 Nisan'da başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme yönelik "Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvuruların 26 Nisan'da... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T19:45+0300

2023-04-21T19:45+0300

2023-04-21T19:47+0300

2023 türkiye seçimleri

murat kurum

kentsel dönüşüm

kampanya

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter üzerinden Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin paylaşımda bulundu."5 Adımda Yarısı Bizden" paylaşımında kampanyanın detaylarını açıklayan Bakan Kurum, "Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza başvurular 26 Nisan'da başlıyor. Herkesin İstanbul'u için el ele verelim, İstanbul'umuzu birlikte TOKİ ile dönüştürelim" ifadesini kullandı.Bakan Kurum ayrıca, "5 Adımda Yarısı Bizden" başlığıyla paylaştığı görselde, adım adım dönüşüm sürecine ilişkin şu bilgilere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230421/toki-baskani-acikladi-yarisi-bizden-kampanyasinin-ayrintilari-ne-1070024961.html

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murat kurum, kentsel dönüşüm, kampanya