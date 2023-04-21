https://sputniknews.com.tr/20230421/ankaragucu-pdfkya-sevk-edildi-1070020598.html
Ankaragücü, PDFK'ya sevk edildi
Ankaragücü, PDFK'ya sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T16:21+0300
2023-04-21T16:21+0300
2023-04-21T16:21+0300
ankaragücü
pdfk
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070020648_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_65460cb996f5b0398e7aae03084e428c.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü'nü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara ekibinin hafta içinde oynanan Bitexen Giresunspor mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230420/pfdkden-2-super-lig-ekibine-para-cezasi-1069986107.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070020648_56:0:704:486_1920x0_80_0_0_b375e45da1aaf8228271725d37a148be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankaragücü, pdfk, türkiye futbol federasyonu (tff)
ankaragücü, pdfk, türkiye futbol federasyonu (tff)
Ankaragücü, PDFK'ya sevk edildi
Abone ol
TFF Hukuk Müşavirliği, Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü'nü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara ekibinin hafta içinde oynanan Bitexen Giresunspor mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.