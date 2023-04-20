https://sputniknews.com.tr/20230420/pfdkden-2-super-lig-ekibine-para-cezasi-1069986107.html
PFDK'den 2 Süper Lig ekibine para cezası
PFDK'den 2 Süper Lig ekibine para cezası
Yukatel Kayserisporlu oyuncu Seyedmajid Hosseini ve Corendon Alanyasporlu Umut Güneş, 2'şer maç men cezasına çarptırıldı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T23:04+0300
2023-04-20T23:04+0300
2023-04-20T23:04+0300
spor
pfdk
türkiye futbol federasyonu (tff)
medipol başakşehir
alanyaspor
kayserispor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki disiplin ihlalleriyle ilgili 2 kulübe para cezası verdi.TFF'den yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir, 15 Nisan'daki İstanbulspor maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 18 bin lira ceza aldı.MKE Ankaragücü ise 15 Nisan'daki Fenerbahçe maçında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ile taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesi nedenleriyle toplam 181 bin lira para cezasına çarptırıldı.2 oyuncuya men cezasıYukatel Kayserisporlu oyuncu Seyedmajid Hosseini, 14 Nisan'daki Galatasaray, Corendon Alanyasporlu oyuncu Umut Güneş ise 14 Nisan'daki Fraport TAV Antalyaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulleri gerekçesiyle 2 resmi müsabakadan men edildi.PFDK, Fraport TAV Antalyasporlu bazı taraftarların 14 Nisan'daki Corendon Alanyaspor maçında çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle, elektronik kartlarının bloke edilerek bir sonraki müsabakaya girişlerini engellemeye yönelik karar aldı.
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pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff), medipol başakşehir, alanyaspor, kayserispor
pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff), medipol başakşehir, alanyaspor, kayserispor
PFDK'den 2 Süper Lig ekibine para cezası
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Yukatel Kayserisporlu oyuncu Seyedmajid Hosseini ve Corendon Alanyasporlu Umut Güneş, 2'şer maç men cezasına çarptırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki disiplin ihlalleriyle ilgili 2 kulübe para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir, 15 Nisan'daki İstanbulspor maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 18 bin lira ceza aldı.
MKE Ankaragücü ise 15 Nisan'daki Fenerbahçe maçında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ile taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesi nedenleriyle toplam 181 bin lira para cezasına çarptırıldı.
2 oyuncuya men cezası
Yukatel Kayserisporlu oyuncu Seyedmajid Hosseini, 14 Nisan'daki Galatasaray, Corendon Alanyasporlu oyuncu Umut Güneş ise 14 Nisan'daki Fraport TAV Antalyaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulleri gerekçesiyle 2 resmi müsabakadan men edildi.
PFDK, Fraport TAV Antalyasporlu bazı taraftarların 14 Nisan'daki Corendon Alanyaspor maçında çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle, elektronik kartlarının bloke edilerek bir sonraki müsabakaya girişlerini engellemeye yönelik karar aldı.