https://sputniknews.com.tr/20230421/ak-parti-binasina-silahla-saldiran-supheli-tutuklandi-1070021137.html
AK Parti ilçe binasına silahla saldıran şüpheli tutuklandı
AK Parti ilçe binasına silahla saldıran şüpheli tutuklandı
Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T16:54+0300
2023-04-21T16:54+0300
2023-04-21T16:54+0300
türkiye
ak parti
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bina
saldırı
tutuklama
şüpheli
adana
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Adana Çukurova'ya bağlı Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binasına dün pompalı tüfekle ateş ettikten sonra gözaltına alınan E.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Ne olmuştu?E.K, dün elinde pompalı tüfekle AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binası önüne gelmişti. Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir. Fail, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde, AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir" ifadesi kullanılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230420/ak-parti-cukurova-ilce-binasina-silahli-saldiri-1069975107.html
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ak parti, çukurova, bina, saldırı, tutuklama, şüpheli, adana
ak parti, çukurova, bina, saldırı, tutuklama, şüpheli, adana
AK Parti ilçe binasına silahla saldıran şüpheli tutuklandı
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Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.
Adana Çukurova'ya bağlı Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binasına dün pompalı tüfekle ateş ettikten sonra gözaltına alınan E.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ne olmuştu?
E.K, dün elinde pompalı tüfekle AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binası önüne gelmişti.
Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.
Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir. Fail, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde, AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir" ifadesi kullanılmıştı.