https://sputniknews.com.tr/20230421/ak-parti-binasina-silahla-saldiran-supheli-tutuklandi-1070021137.html

AK Parti ilçe binasına silahla saldıran şüpheli tutuklandı

AK Parti ilçe binasına silahla saldıran şüpheli tutuklandı

Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T16:54+0300

2023-04-21T16:54+0300

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türkiye

ak parti

çukurova

bina

saldırı

tutuklama

şüpheli

adana

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Adana Çukurova'ya bağlı Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binasına dün pompalı tüfekle ateş ettikten sonra gözaltına alınan E.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Ne olmuştu?E.K, dün elinde pompalı tüfekle AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binası önüne gelmişti. Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir. Fail, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde, AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir" ifadesi kullanılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230420/ak-parti-cukurova-ilce-binasina-silahli-saldiri-1069975107.html

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