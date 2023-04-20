https://sputniknews.com.tr/20230420/ak-parti-cukurova-ilce-binasina-silahli-saldiri-1069975107.html

AK Parti Çukurova ilçe binasına ateş açan şüpheli yakalandı

AK Parti Çukurova ilçe binasına ateş açan şüpheli yakalandı

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelinin polis ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T17:13+0300

2023-04-20T17:13+0300

2023-04-20T17:28+0300

türkiye

ak parti

çukurova

silahlı saldırı

erkan kandemir

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/0b/1047924101_0:3:1921:1083_1920x0_80_0_0_45cb206334a14a6d97c5dd2c237c0b72.jpg

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından Çukurova İlçe Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.Kandemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun."Öte yandan, şüphelinin polis ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi.Binanın, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tedbiren boşaltıldığı biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230419/canan-kaftancioglu-duyurdu-chpnin-bir-temsilciligine-daha-saldiri-1069886713.html

türkiye

çukurova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, çukurova, silahlı saldırı, erkan kandemir, twitter