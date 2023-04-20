https://sputniknews.com.tr/20230420/ak-parti-cukurova-ilce-binasina-silahli-saldiri-1069975107.html
AK Parti Çukurova ilçe binasına ateş açan şüpheli yakalandı
AK Parti Çukurova ilçe binasına ateş açan şüpheli yakalandı
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelinin polis ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T17:13+0300
2023-04-20T17:13+0300
2023-04-20T17:28+0300
türkiye
ak parti
çukurova
silahlı saldırı
erkan kandemir
twitter
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından Çukurova İlçe Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.Kandemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun."Öte yandan, şüphelinin polis ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi.Binanın, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tedbiren boşaltıldığı biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/canan-kaftancioglu-duyurdu-chpnin-bir-temsilciligine-daha-saldiri-1069886713.html
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ak parti, çukurova, silahlı saldırı, erkan kandemir, twitter
ak parti, çukurova, silahlı saldırı, erkan kandemir, twitter
AK Parti Çukurova ilçe binasına ateş açan şüpheli yakalandı
17:13 20.04.2023 (güncellendi: 17:28 20.04.2023) Abone ol
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelinin polis ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından Çukurova İlçe Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Kandemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun."
Öte yandan, şüphelinin polis ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi.
Binanın, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tedbiren boşaltıldığı biliniyor.