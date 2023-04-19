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Canan Kaftancıoğlu duyurdu: CHP'nin bir temsilciliğine daha saldırı
Canan Kaftancıoğlu duyurdu: CHP'nin bir temsilciliğine daha saldırı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin Ataşehir Örnek Mahallesi temsilciliğine saldırı yapıldığını duyurdu. Kaftancıoğlu, "Biz korkmayız ama bence... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T09:31+0300
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Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyla ilgili şunları kaydetti:"Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!Vatandaş Kılıçdaroğlu’nu yüreğine yazmış zaten. Camlara RTE yazsanız kaç yazar!Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri biran önce sorumluları bulmaya davet ediyorum.14 Mayıstan sonra AKP dahil hiçbir siyasi parti böylesi bir durumu yaşamayacakAradaki fark bir kez daha farkedilsin diye:Bu seçim vatandaşın iradesine sahip çıkmak için bu saatte bile çalışanlarla, vatandaşın parasıyla sürdükleri sefa devam etsin diye elinden şiddetten, kötülükten başka bir şey gelmeyen vandallar arasında yapılacak olan seçimdir!”
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chp, saldırı
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Canan Kaftancıoğlu duyurdu: CHP'nin bir temsilciliğine daha saldırı

09:31 19.04.2023
© FotoğrafCanan Kaftancıoğlu duyurdu: CHP'nin bir temsilciliğine daha saldırı
Canan Kaftancıoğlu duyurdu: CHP'nin bir temsilciliğine daha saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Fotoğraf
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin Ataşehir Örnek Mahallesi temsilciliğine saldırı yapıldığını duyurdu. Kaftancıoğlu, "Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var" dedi.
Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyla ilgili şunları kaydetti:
"Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!
Vatandaş Kılıçdaroğlu’nu yüreğine yazmış zaten. Camlara RTE yazsanız kaç yazar!
Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri biran önce sorumluları bulmaya davet ediyorum.
14 Mayıstan sonra AKP dahil hiçbir siyasi parti böylesi bir durumu yaşamayacak
Aradaki fark bir kez daha farkedilsin diye:
Bu seçim vatandaşın iradesine sahip çıkmak için bu saatte bile çalışanlarla, vatandaşın parasıyla sürdükleri sefa devam etsin diye elinden şiddetten, kötülükten başka bir şey gelmeyen vandallar arasında yapılacak olan seçimdir!”
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