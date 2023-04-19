https://sputniknews.com.tr/20230419/orc-arastirma-4-sehirde-chpnin-oyu-yukseldi-1069885504.html
ORC Araştırma: 4 şehirde CHP’nin oyu yükseldi
ORC Araştırma: 4 şehirde CHP’nin oyu yükseldi
ORC Araştırma, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T08:37+0300
2023-04-19T08:37+0300
2023-04-19T08:37+0300
2023 türkiye seçimleri
orc araştırma şirketi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103772/26/1037722676_124:0:1120:560_1920x0_80_0_0_26d40733d1e36cc8f9714e4b9fcfdf2c.jpg
13-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Bu Pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirdiniz?” diye soruldu.Dört ilde de AK Parti’nin oy oranı diğer partileri geçti ancak AK Parti’nin 2018 seçimlerinde aldığı oy oranının eridiği görüldü. 2018 yerel seçimlerinde İstanbul’da yüzde 42.7 oranında oy alan AK Parti’nin son seçim anketinde oy oranı yüzde 35.9’a düştüğü görüldü. CHP’nin ise oy oranlarını 2018 seçimlerine oranla yükselttiği görüldü.Dört ildeki anket sonuçları şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103772/26/1037722676_373:0:1120:560_1920x0_80_0_0_a609d87997e1f89828061412a6e09cd6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
orc araştırma şirketi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim
orc araştırma şirketi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim
ORC Araştırma: 4 şehirde CHP’nin oyu yükseldi
Abone ol
ORC Araştırma, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
13-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Bu Pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirdiniz?” diye soruldu.
Dört ilde de AK Parti’nin oy oranı diğer partileri geçti ancak AK Parti’nin 2018 seçimlerinde aldığı oy oranının eridiği görüldü.
2018 yerel seçimlerinde İstanbul’da yüzde 42.7 oranında oy alan AK Parti’nin son seçim anketinde oy oranı yüzde 35.9’a düştüğü görüldü.
CHP’nin ise oy oranlarını 2018 seçimlerine oranla yükselttiği görüldü.
Dört ildeki anket sonuçları şöyle: