https://sputniknews.com.tr/20230419/orc-arastirma-4-sehirde-chpnin-oyu-yukseldi-1069885504.html

ORC Araştırma: 4 şehirde CHP’nin oyu yükseldi

ORC Araştırma: 4 şehirde CHP’nin oyu yükseldi

ORC Araştırma, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T08:37+0300

2023-04-19T08:37+0300

2023-04-19T08:37+0300

2023 türkiye seçimleri

orc araştırma şirketi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

seçim

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13-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Bu Pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirdiniz?” diye soruldu.Dört ilde de AK Parti’nin oy oranı diğer partileri geçti ancak AK Parti’nin 2018 seçimlerinde aldığı oy oranının eridiği görüldü. 2018 yerel seçimlerinde İstanbul’da yüzde 42.7 oranında oy alan AK Parti’nin son seçim anketinde oy oranı yüzde 35.9’a düştüğü görüldü. CHP’nin ise oy oranlarını 2018 seçimlerine oranla yükselttiği görüldü.Dört ildeki anket sonuçları şöyle:

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orc araştırma şirketi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim