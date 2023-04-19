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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/orc-arastirma-4-sehirde-chpnin-oyu-yukseldi-1069885504.html
ORC Araştırma: 4 şehirde CHP’nin oyu yükseldi
ORC Araştırma: 4 şehirde CHP’nin oyu yükseldi
ORC Araştırma, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T08:37+0300
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2023 türkiye seçimleri
orc araştırma şirketi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
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13-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Bu Pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirdiniz?” diye soruldu.Dört ilde de AK Parti’nin oy oranı diğer partileri geçti ancak AK Parti’nin 2018 seçimlerinde aldığı oy oranının eridiği görüldü. 2018 yerel seçimlerinde İstanbul’da yüzde 42.7 oranında oy alan AK Parti’nin son seçim anketinde oy oranı yüzde 35.9’a düştüğü görüldü. CHP’nin ise oy oranlarını 2018 seçimlerine oranla yükselttiği görüldü.Dört ildeki anket sonuçları şöyle:
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orc araştırma şirketi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim
orc araştırma şirketi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim

ORC Araştırma: 4 şehirde CHP’nin oyu yükseldi

08:37 19.04.2023
© AA / CHP, bayrak, logo
CHP, bayrak, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA /
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ORC Araştırma, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
13-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Bu Pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirdiniz?” diye soruldu.
Dört ilde de AK Parti’nin oy oranı diğer partileri geçti ancak AK Parti’nin 2018 seçimlerinde aldığı oy oranının eridiği görüldü.
2018 yerel seçimlerinde İstanbul’da yüzde 42.7 oranında oy alan AK Parti’nin son seçim anketinde oy oranı yüzde 35.9’a düştüğü görüldü.
CHP’nin ise oy oranlarını 2018 seçimlerine oranla yükselttiği görüldü.
Dört ildeki anket sonuçları şöyle:
© ORC Araştırmaİstanbul sonuçları
İstanbul sonuçları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
İstanbul sonuçları
© ORC Araştırma
© ORC AraştırmaBursa sonuçları
Bursa sonuçları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
Bursa sonuçları
© ORC Araştırma
© ORC AraştırmaSakarya sonuçları
Sakarya sonuçları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
Sakarya sonuçları
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