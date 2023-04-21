https://sputniknews.com.tr/20230421/abd-savunma-bakani-austin-abrams-tanklari-onumuzdeki-haftalarda-almanyaya-ulasacak-1070033802.html

ABD Savunma Bakanı Austin: Abrams tankları önümüzdeki haftalarda Almanya'ya ulaşacak

ABD Savunma Bakanı Austin: Abrams tankları önümüzdeki haftalarda Almanya'ya ulaşacak

ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitileceği Amerikan Abrams tanklarının önümüzdeki haftalarda Almanya'ya ulaşacağını... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T21:49+0300

2023-04-21T21:49+0300

2023-04-21T21:49+0300

ukrayna krizi

lloyd austin

abd

ukrayna

abrams tankı

almanya

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitileceği Amerikan Abrams tanklarının önümüzdeki haftalarda Almanya'ya ulaşacağını belirtti.Austin, Batılı ülkelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 9. Zırhlı Tugayı'nı donatmak için Ukrayna'ya 230'dan fazla tank ve 1500 civarında diğer zırhlı araçları tedarik ettiğini söyledi.ABD Savunma Bakanlığı daha önce, ABD’nin Ukrayna ordusuna tank teslimatını hızlandırmak için Abrams tanklarının eski versiyonunu göndermeye karar verdiğini açıklamıştı. Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, İngiliz Challenger 2 tanklarının Zaporojye yönüne hareket etmeye başladığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230412/polonya-abrams-tanklari-icin-seyreltilmis-uranyumlu-mermiler-uretmek-istiyor-1069599488.html

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lloyd austin, abd, ukrayna, abrams tankı, almanya