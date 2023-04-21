https://sputniknews.com.tr/20230421/abd-savunma-bakani-austin-abrams-tanklari-onumuzdeki-haftalarda-almanyaya-ulasacak-1070033802.html
ABD Savunma Bakanı Austin: Abrams tankları önümüzdeki haftalarda Almanya'ya ulaşacak
ABD Savunma Bakanı Austin: Abrams tankları önümüzdeki haftalarda Almanya'ya ulaşacak
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitileceği Amerikan Abrams tanklarının önümüzdeki haftalarda Almanya'ya ulaşacağını... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T21:49+0300
2023-04-21T21:49+0300
2023-04-21T21:49+0300
ukrayna krizi
lloyd austin
abd
ukrayna
abrams tankı
almanya
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitileceği Amerikan Abrams tanklarının önümüzdeki haftalarda Almanya'ya ulaşacağını belirtti.Austin, Batılı ülkelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 9. Zırhlı Tugayı'nı donatmak için Ukrayna'ya 230'dan fazla tank ve 1500 civarında diğer zırhlı araçları tedarik ettiğini söyledi.ABD Savunma Bakanlığı daha önce, ABD’nin Ukrayna ordusuna tank teslimatını hızlandırmak için Abrams tanklarının eski versiyonunu göndermeye karar verdiğini açıklamıştı. Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, İngiliz Challenger 2 tanklarının Zaporojye yönüne hareket etmeye başladığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230412/polonya-abrams-tanklari-icin-seyreltilmis-uranyumlu-mermiler-uretmek-istiyor-1069599488.html
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lloyd austin, abd, ukrayna, abrams tankı, almanya
lloyd austin, abd, ukrayna, abrams tankı, almanya
ABD Savunma Bakanı Austin: Abrams tankları önümüzdeki haftalarda Almanya'ya ulaşacak
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ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitileceği Amerikan Abrams tanklarının önümüzdeki haftalarda Almanya'ya ulaşacağını duyurdu.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitileceği Amerikan Abrams tanklarının önümüzdeki haftalarda Almanya'ya ulaşacağını belirtti.
Austin, Batılı ülkelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 9. Zırhlı Tugayı'nı donatmak için Ukrayna'ya 230'dan fazla tank ve 1500 civarında diğer zırhlı araçları tedarik ettiğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı daha önce, ABD’nin Ukrayna ordusuna tank teslimatını hızlandırmak için Abrams tanklarının eski versiyonunu göndermeye karar verdiğini açıklamıştı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, İngiliz Challenger 2 tanklarının Zaporojye yönüne hareket etmeye başladığını duyurmuştu.