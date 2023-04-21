https://sputniknews.com.tr/20230421/abd-bankasi-jpmorgan-ile-fuhus-suclusu-epsteinin-iliskileri-tartisma-konusu-oldu-1070036821.html

ABD bankası JPMorgan ile fuhuş suçlusu Epstein'in ilişkileri tartışma konusu oldu

ABD bankası JPMorgan ile fuhuş suçlusu Epstein'in ilişkileri tartışma konusu oldu

The Wall Street Journal gazetesi, ABD bankası JPMorgan Chase'in çocuk istismarı ve fuhuş suçlusu ve 2019'da cezaevindeki hücresinde intihar ettiği iddia edilen... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T23:26+0300

2023-04-21T23:26+0300

2023-04-21T23:26+0300

dünya

jeffrey epstein

jpmorgan

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2019 yılının sonunda New York'ta cezaevindeki hücresinde kendini asarak intihar ettiği iddia edilen ve yüksek profilli pek çok isimle ilişkisi olan çocuk istismarı ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein'in JPMorgan Chase bankasıyla ilişkileri gündeme geldi.Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, Epstein'in JPMorgan'daki bankerlerden biri olan Justin Nelson ile 2014 ve 2017 yılları arasında konağında bir dizi buluşma gerçekleştirildiği belirtildi.Haberde, Nelson'ın 2016 yılında Epstein'in New Mexico'daki çiftliğine de gittiği kaydedildi.JPMorgan, Epstein'in hesaplarını 2013 yılında kapattığını iddia ediyor. Epstein 2008 yılında reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa teşvik etmekten hüküm giydikten sonra seks suçlusu olarak kayıt yaptırmak zorunda kalmıştı.JPMorgan sözcüsünün, 2013 yılından sonra Epstein ile yapılan tüm toplantıların, seks suçlusu tarafından temsil edilen diğer banka müşterileri ile ilgili olduğunu söylediği bildirildi.Aralık ayında ABD Virgin Adaları Başsavcısı, JPMorgan Chase aleyhine dava açarak bankayı Epstein'e seks ticareti konusunda yardımcı olmakla suçlamıştı.

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