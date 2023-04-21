https://sputniknews.com.tr/20230421/abd-bankasi-jpmorgan-ile-fuhus-suclusu-epsteinin-iliskileri-tartisma-konusu-oldu-1070036821.html
ABD bankası JPMorgan ile fuhuş suçlusu Epstein'in ilişkileri tartışma konusu oldu
ABD bankası JPMorgan ile fuhuş suçlusu Epstein'in ilişkileri tartışma konusu oldu
The Wall Street Journal gazetesi, ABD bankası JPMorgan Chase'in çocuk istismarı ve fuhuş suçlusu ve 2019'da cezaevindeki hücresinde intihar ettiği iddia edilen... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T23:26+0300
2023-04-21T23:26+0300
2023-04-21T23:26+0300
dünya
jeffrey epstein
jpmorgan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/16/1051030617_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_35b223b8f35ee1dcc457a4dffa007202.jpg
2019 yılının sonunda New York'ta cezaevindeki hücresinde kendini asarak intihar ettiği iddia edilen ve yüksek profilli pek çok isimle ilişkisi olan çocuk istismarı ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein'in JPMorgan Chase bankasıyla ilişkileri gündeme geldi.Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, Epstein'in JPMorgan'daki bankerlerden biri olan Justin Nelson ile 2014 ve 2017 yılları arasında konağında bir dizi buluşma gerçekleştirildiği belirtildi.Haberde, Nelson'ın 2016 yılında Epstein'in New Mexico'daki çiftliğine de gittiği kaydedildi.JPMorgan, Epstein'in hesaplarını 2013 yılında kapattığını iddia ediyor. Epstein 2008 yılında reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa teşvik etmekten hüküm giydikten sonra seks suçlusu olarak kayıt yaptırmak zorunda kalmıştı.JPMorgan sözcüsünün, 2013 yılından sonra Epstein ile yapılan tüm toplantıların, seks suçlusu tarafından temsil edilen diğer banka müşterileri ile ilgili olduğunu söylediği bildirildi.Aralık ayında ABD Virgin Adaları Başsavcısı, JPMorgan Chase aleyhine dava açarak bankayı Epstein'e seks ticareti konusunda yardımcı olmakla suçlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230131/bill-gatesi-kizdiran-soru-jeffrey-epstein-ile-yemege-ciktiginiz-icin-pisman-misiniz-1066389316.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/16/1051030617_0:0:1555:1166_1920x0_80_0_0_c60667a74cd68fa1191978ba7e00777a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jeffrey epstein, jpmorgan
jeffrey epstein, jpmorgan
ABD bankası JPMorgan ile fuhuş suçlusu Epstein'in ilişkileri tartışma konusu oldu
Abone ol
The Wall Street Journal gazetesi, ABD bankası JPMorgan Chase'in çocuk istismarı ve fuhuş suçlusu ve 2019'da cezaevindeki hücresinde intihar ettiği iddia edilen Jeffrey Epstein'in 2013 yılında hesabını kapatmasına rağmen ilişkilerini sürdürdüğünü yazdı.
2019 yılının sonunda New York'ta cezaevindeki hücresinde kendini asarak intihar ettiği iddia edilen ve yüksek profilli pek çok isimle ilişkisi olan çocuk istismarı ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein'in JPMorgan Chase bankasıyla ilişkileri gündeme geldi.
Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, Epstein'in JPMorgan'daki bankerlerden biri olan Justin Nelson ile 2014 ve 2017 yılları arasında konağında bir dizi buluşma gerçekleştirildiği belirtildi.
Haberde, Nelson'ın 2016 yılında Epstein'in New Mexico'daki çiftliğine de gittiği kaydedildi.
JPMorgan, Epstein'in hesaplarını 2013 yılında kapattığını iddia ediyor. Epstein 2008 yılında reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa teşvik etmekten hüküm giydikten sonra seks suçlusu olarak kayıt yaptırmak zorunda kalmıştı.
JPMorgan sözcüsünün, 2013 yılından sonra Epstein ile yapılan tüm toplantıların, seks suçlusu tarafından temsil edilen diğer banka müşterileri ile ilgili olduğunu söylediği bildirildi.
Aralık ayında ABD Virgin Adaları Başsavcısı, JPMorgan Chase aleyhine dava açarak bankayı Epstein'e seks ticareti konusunda yardımcı olmakla suçlamıştı.