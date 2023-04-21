https://sputniknews.com.tr/20230421/3-kilo-uyusturucuyla-yakalanan-supheli-nisanlanacagim-para-biriktiriyordum-1069998349.html
3 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Nişanlanacağım, para biriktiriyordum
3 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Nişanlanacağım, para biriktiriyordum
Adana’da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir kişinin valizinde 2 kilo 980 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, uyuşturucunun... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T10:16+0300
2023-04-21T10:16+0300
2023-04-21T10:16+0300
türkiye
adana
türkiye
esrar
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsündeki şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, otoyolda takibe aldıkları otobüsü uygulama noktasında durdurdu. Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, Rasim Ö.’nün (21) valizinde 2 kilo 980 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Rasim Ö., emniyetteki sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ederek, “Yakın zamanda nişanlanacağım. Bunun için para biriktiriyordum, pişmanım” dedi.Rasim Ö., ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230417/85-yasindaki-adam-3-kilo-uyusturucu-ile-yakalandi-1069787390.html
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adana, türkiye, esrar, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
adana, türkiye, esrar, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
3 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Nişanlanacağım, para biriktiriyordum
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Adana’da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir kişinin valizinde 2 kilo 980 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ederek, “Yakın zamanda nişanlanacağım. Bunun için para biriktiriyordum” dediği öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsündeki şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, otoyolda takibe aldıkları otobüsü uygulama noktasında durdurdu. Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, Rasim Ö.’nün (21) valizinde 2 kilo 980 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan Rasim Ö., emniyetteki sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ederek, “Yakın zamanda nişanlanacağım. Bunun için para biriktiriyordum, pişmanım” dedi.
Rasim Ö., ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.