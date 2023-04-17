https://sputniknews.com.tr/20230417/85-yasindaki-adam-3-kilo-uyusturucu-ile-yakalandi-1069787390.html
85 yaşındaki adam, 3 kilo uyuşturucu ile yakalandı
85 yaşındaki adam, 3 kilo uyuşturucu ile yakalandı
Ağrı'da İran plakalı otobüste yapılan aramada, bir yolcunun vücuduna sarılı 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T13:17+0300
2023-04-17T13:17+0300
2023-04-17T13:17+0300
yaşam
uyuşturucu
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Ağrı'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı-Erzurum kara yolundaki narkotik uygulama noktasında, İran-İstanbul seferi yapan İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu.Araçta yolculuk yapan 85 yaşındaki M.K'yi arayan ekipler, şüphelinin kıyafetlerinin altında vücuduna sarılı 3 kilo 200 gram afyon sakızı yakalandı. Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
uyuşturucu
85 yaşındaki adam, 3 kilo uyuşturucu ile yakalandı
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Ağrı'da İran plakalı otobüste yapılan aramada, bir yolcunun vücuduna sarılı 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı-Erzurum kara yolundaki narkotik uygulama noktasında, İran-İstanbul seferi yapan İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Araçta yolculuk yapan 85 yaşındaki M.K'yi arayan ekipler, şüphelinin kıyafetlerinin altında vücuduna sarılı 3 kilo 200 gram afyon sakızı yakalandı. Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.