https://sputniknews.com.tr/20230421/1-kilometrelik-bayramlasma-kuyrugu-1070017802.html

1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma töreninde 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T15:24+0300

2023-04-21T15:24+0300

2023-04-21T15:24+0300

yaşam

bursa

bayramlaşma

kuyruk

ramazan bayramı

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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. 1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu havadan görüntülendi.Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230421/dalgiclar-deniz-dibinde-bayramlasti-birbirlerine-seker-ve-kolonya-ikram-etti-1070012227.html

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bursa, bayramlaşma, kuyruk, ramazan bayramı