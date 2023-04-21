https://sputniknews.com.tr/20230421/1-kilometrelik-bayramlasma-kuyrugu-1070017802.html
1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma töreninde 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T15:24+0300
2023-04-21T15:24+0300
2023-04-21T15:24+0300
yaşam
bursa
bayramlaşma
kuyruk
ramazan bayramı
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. 1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu havadan görüntülendi.Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230421/dalgiclar-deniz-dibinde-bayramlasti-birbirlerine-seker-ve-kolonya-ikram-etti-1070012227.html
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bursa, bayramlaşma, kuyruk, ramazan bayramı
bursa, bayramlaşma, kuyruk, ramazan bayramı
1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma töreninde 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.
Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. 1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu havadan görüntülendi.
Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.