https://sputniknews.com.tr/20230421/dalgiclar-deniz-dibinde-bayramlasti-birbirlerine-seker-ve-kolonya-ikram-etti-1070012227.html
Dalgıçlar deniz dibinde bayramlaştı, birbirlerine şeker ve kolonya ikram etti
Dalgıçlar deniz dibinde bayramlaştı, birbirlerine şeker ve kolonya ikram etti
Fethiye’de bir grup dalgıç, deniz dibinde birbirlerine şeker ve kolonya ikram ederek bayramlaştı. Deniz dibinde bayramlaşma renkli görüntülere sahne oldu. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T13:37+0300
2023-04-21T13:37+0300
2023-04-21T13:37+0300
yaşam
türkiye
deniz
dalgıç
ramazan bayramı
şeker
kolonya
fethiye
dalış
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Fethiye'de Ramazan Bayramı'nda deniz dibinde bayramlaşmak isteyen 4 dalgıç, 5 metre derinlikte temsilen kolonya döküp şeker yiyerek bayramlaştı. Önder Diktaş, Mert Çetin, Barış Safran ve Murat Pasalanmış isimli 4 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında daldıkları 5 metre derinlikte bayramlaştı. Sıraya geçen dalgıçlara kolonya dökülüp suyun altında şeker ikram edilirken, bazı dalgıçların temsilen şekeri yemesi renkli görüntüler oluşturdu. Dalgıçlardan birisi ise, "Mutlu, huzurlu, sevgi dolu bayramlar" yazılı afiş açtı.Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, “Fethiye dalış turizminde çok önemli. Biz de hem dalış turizmini tanıtmak hem de farklı bir bayramlaşma için dalış yaptık. Su altında bayramlaştık. Kolonya ve şeker ikramımız oldu. Herkesi su altının güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" dedi.
fethiye
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türkiye, deniz, dalgıç, ramazan bayramı, şeker, kolonya, fethiye, dalış
türkiye, deniz, dalgıç, ramazan bayramı, şeker, kolonya, fethiye, dalış
Dalgıçlar deniz dibinde bayramlaştı, birbirlerine şeker ve kolonya ikram etti
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Fethiye’de bir grup dalgıç, deniz dibinde birbirlerine şeker ve kolonya ikram ederek bayramlaştı. Deniz dibinde bayramlaşma renkli görüntülere sahne oldu.
Fethiye'de Ramazan Bayramı'nda deniz dibinde bayramlaşmak isteyen 4 dalgıç, 5 metre derinlikte temsilen kolonya döküp şeker yiyerek bayramlaştı. Önder Diktaş, Mert Çetin, Barış Safran ve Murat Pasalanmış isimli 4 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında daldıkları 5 metre derinlikte bayramlaştı.
Sıraya geçen dalgıçlara kolonya dökülüp suyun altında şeker ikram edilirken, bazı dalgıçların temsilen şekeri yemesi renkli görüntüler oluşturdu. Dalgıçlardan birisi ise, "Mutlu, huzurlu, sevgi dolu bayramlar" yazılı afiş açtı.
Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, “Fethiye dalış turizminde çok önemli. Biz de hem dalış turizmini tanıtmak hem de farklı bir bayramlaşma için dalış yaptık. Su altında bayramlaştık. Kolonya ve şeker ikramımız oldu. Herkesi su altının güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" dedi.