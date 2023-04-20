https://sputniknews.com.tr/20230420/yunanistanda-57-kisinin-oldugu-tren-kazasina-iliskin-rapor-yayinlandi-1069987803.html
Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin rapor yayınlandı
Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin rapor yayınlandı
Yunanistan’ın Larisa kentine bağlı Tembi bölgesinde 28 Şubat’ta meydana gelen tren kazasıyla ilgili hazırlanan raporda, ülkedeki demiryollarının... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T23:26+0300
2023-04-20T23:26+0300
2023-04-20T23:28+0300
dünya
yunanistan
tren kazası
rapor
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Ulaştırma Bakanlığı tarafından oluşturulan uzman komite, 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazası hakkında bir rapor yayınladı.Raporda, ülkedeki demiryollarının modernizasyonunun yapılması gerektiği vurgulanırken, kazanın insan hatası, teknolojik ekipman eksikliği ve idari sorunlar gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle meydana geldiği belirtildi.228 sayfalık raporda ayrıca, Yunanistan Demiryolları Örgütü (OSE), Demiryolu Düzenleme Kurumu ve tutuklu yargılanan 59 yaşındaki Larissa istasyon şefinin sorumlu olduğu kaydedildi.Demiryollarında bazı kronik sorunların var olduğuna işaret edilen raporda, demiryolları çalışanlarının eğitimleri konusunda yapısal değişikliğe gidilmesi gerektiğinin de altı çizildi.Larisa kentinin kuzeyindeki Tembi bölgesinde 28 Şubat'ta yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230322/kazanin-ardindan-yunanistanda-tren-seferleri-yeniden-basladi-1068624001.html
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yunanistan, tren kazası, rapor
yunanistan, tren kazası, rapor
Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin rapor yayınlandı
23:26 20.04.2023 (güncellendi: 23:28 20.04.2023) Abone ol
Yunanistan’ın Larisa kentine bağlı Tembi bölgesinde 28 Şubat’ta meydana gelen tren kazasıyla ilgili hazırlanan raporda, ülkedeki demiryollarının modernizasyonunun gerekli olduğu belirtildi.
Ulaştırma Bakanlığı tarafından oluşturulan uzman komite, 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazası hakkında bir rapor yayınladı.
Raporda, ülkedeki demiryollarının modernizasyonunun yapılması gerektiği vurgulanırken, kazanın insan hatası, teknolojik ekipman eksikliği ve idari sorunlar gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle meydana geldiği belirtildi.
228 sayfalık raporda ayrıca, Yunanistan Demiryolları Örgütü (OSE), Demiryolu Düzenleme Kurumu ve tutuklu yargılanan 59 yaşındaki Larissa istasyon şefinin sorumlu olduğu kaydedildi.
Demiryollarında bazı kronik sorunların var olduğuna işaret edilen raporda, demiryolları çalışanlarının eğitimleri konusunda yapısal değişikliğe gidilmesi gerektiğinin de altı çizildi.
Larisa kentinin kuzeyindeki Tembi bölgesinde 28 Şubat'ta yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.