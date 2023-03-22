https://sputniknews.com.tr/20230322/kazanin-ardindan-yunanistanda-tren-seferleri-yeniden-basladi-1068624001.html

57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Yunanistan'da tren seferleri yeniden başladı

57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Yunanistan'da tren seferleri yeniden başladı

Geçen ay yaşanan, 57 kişinin hayatını kaybettiği ve ihmaller nedeniyle hükümetin kamuoyundan yoğun eleştiri almasına neden olan tren kazasının ardından... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T16:48+0300

2023-03-22T16:48+0300

2023-03-22T16:54+0300

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yunanistan

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kaza

sefer

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Yunanistan'da 28 Şubat'ta yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasından sonra ülke genelinde tren seferlerinin yeniden başlatılması yönünde karar alındı.Yunan Demiryolları İşletmesi'nden (OSE) yapılan açıklamada, ülkede şehirlerarası tren seferlerinin yeniden başlatıldığı belirtildi.Bununla birlikte bugün sabah saatlerinde ilk seferler gerçekleşti.Açıklamada, yeniden çalışmaya yapmaya başlayan trenlerin başkentin Pire limanından uluslararası havaalanına ve Atina ile Eğriboz adasındaki Kalkis arasında sefer yaptığı kaydedildi.Kurum, ayrıca Peloponnese bölgesindeki diğer iki yerel seferin de yeniden başladığı bilgisini verdi.Fakat Ulaştırma Bakanı Georgios Gerapetritis, kazanın meydana geldiği ve başkent Atina'dan kuzeydeki ikinci büyük kent olan Selanik'e kadar 600 kilometre boyunca uzanan ülkenin en işlek demiryolu hattının 1 Nisan'a kadar yeniden açılmayacağını duyurdu.Ülkede tren seferlerinin tam olarak düzenli bir programa dönmesi beş hafta sürecek.Kaza, mayıs ayında yapılacak seçimler öncesinde Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümetin kamuoyundan yoğun baskı görmesine neden olmuştu.Kazadan sonra Ulaştırma Bakanı istifa etme kararı almıştı.Kaza sırasında görevde olan istasyon şefi ve diğer üç demiryolu görevlisi hakkında dava açıldı ve tamamı müebbet hapis cezalarıyla karşı karşıya.

https://sputniknews.com.tr/20230318/yunanistanda-tren-kazasi-tartismalari-suruyor-personelin-egitimsiz-oldugu-tespit-edildi-1068420079.html

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