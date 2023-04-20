https://sputniknews.com.tr/20230420/yapay-zeka-turkiyede-haber-sunmaya-basladi-1069943780.html

Yapay zeka Türkiye'de haber sunmaya başladı

Yapay zeka Türkiye'de haber sunmaya başladı

Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen robot sunucular Türkiye’de kullanılmaya başlandı. Sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen ‘robot sunucu’ gündeme... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T09:58+0300

2023-04-20T09:58+0300

2023-04-20T09:58+0300

yaşam

sunucu

haber sunucusu

yapay zeka

türkiye

spiker

alexa

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Dünyada son gelişmeler ışığında geliştirilen yapay zeka teknolojisi sunuculuk alanında da karşımıza çıkmaya başladı. Türkiye'de sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen teknolojide haber spikeri son gelişmeleri ve önemli haberleri takipçilerine Türkçe olarak aktarıyor.Sosyal medyada robotvmedia kanalında yayın yapan ‘Alexa' hem ulusal hem de uluslararası alanda yaşanan son gelişmeleri görüntüler eşliğinde sunuyor. Alexa, Türkiye'deki seçim gündeminden, son dakika olaylarına, ekonomiden teknolojiye kadar birçok kategoride anlık haber paylaşımı yaparak güncel bilgileri kullanıcılarına ulaştırıyor.Alexa'nın her haberde farklı kıyafetler giydiği, makyajını ve saç modelini değiştirdiği de dikkat çekiyor. Klasik medyayı geleceğin teknolojisi yapay zeka ile birleştirmeyi hedefleyen proje ile gazeteciliğin sosyal medyada hala etkin ve dikkat çekici olması hedefleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230419/yandex-chatgptye-karsi-gelistirdigi-yapay-zeka-robotu-icin-eleman-alimini-baslatti-1069919868.html

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sunucu, haber sunucusu, yapay zeka, türkiye, spiker, alexa