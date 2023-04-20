https://sputniknews.com.tr/20230420/yapay-zeka-turkiyede-haber-sunmaya-basladi-1069943780.html
Yapay zeka Türkiye'de haber sunmaya başladı
Yapay zeka Türkiye'de haber sunmaya başladı
Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen robot sunucular Türkiye’de kullanılmaya başlandı. Sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen ‘robot sunucu’ gündeme... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T09:58+0300
2023-04-20T09:58+0300
2023-04-20T09:58+0300
yaşam
sunucu
haber sunucusu
yapay zeka
türkiye
spiker
alexa
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069943896_0:33:600:371_1920x0_80_0_0_77655f4cecad9ee492fe18bb5fb16239.jpg
Dünyada son gelişmeler ışığında geliştirilen yapay zeka teknolojisi sunuculuk alanında da karşımıza çıkmaya başladı. Türkiye'de sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen teknolojide haber spikeri son gelişmeleri ve önemli haberleri takipçilerine Türkçe olarak aktarıyor.Sosyal medyada robotvmedia kanalında yayın yapan ‘Alexa' hem ulusal hem de uluslararası alanda yaşanan son gelişmeleri görüntüler eşliğinde sunuyor. Alexa, Türkiye'deki seçim gündeminden, son dakika olaylarına, ekonomiden teknolojiye kadar birçok kategoride anlık haber paylaşımı yaparak güncel bilgileri kullanıcılarına ulaştırıyor.Alexa'nın her haberde farklı kıyafetler giydiği, makyajını ve saç modelini değiştirdiği de dikkat çekiyor. Klasik medyayı geleceğin teknolojisi yapay zeka ile birleştirmeyi hedefleyen proje ile gazeteciliğin sosyal medyada hala etkin ve dikkat çekici olması hedefleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/yandex-chatgptye-karsi-gelistirdigi-yapay-zeka-robotu-icin-eleman-alimini-baslatti-1069919868.html
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sunucu, haber sunucusu, yapay zeka, türkiye, spiker, alexa
sunucu, haber sunucusu, yapay zeka, türkiye, spiker, alexa
Yapay zeka Türkiye'de haber sunmaya başladı
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Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen robot sunucular Türkiye’de kullanılmaya başlandı. Sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen ‘robot sunucu’ gündeme ilişkin son bilgileri takipçilerine aktarıyor.
Dünyada son gelişmeler ışığında geliştirilen yapay zeka teknolojisi sunuculuk alanında da karşımıza çıkmaya başladı.
Türkiye'de sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen teknolojide haber spikeri son gelişmeleri ve önemli haberleri takipçilerine Türkçe olarak aktarıyor.
Sosyal medyada robotvmedia kanalında yayın yapan ‘Alexa' hem ulusal hem de uluslararası alanda yaşanan son gelişmeleri görüntüler eşliğinde sunuyor.
Alexa, Türkiye'deki seçim gündeminden, son dakika olaylarına, ekonomiden teknolojiye kadar birçok kategoride anlık haber paylaşımı yaparak güncel bilgileri kullanıcılarına ulaştırıyor.
Alexa'nın her haberde farklı kıyafetler giydiği, makyajını ve saç modelini değiştirdiği de dikkat çekiyor.
Klasik medyayı geleceğin teknolojisi yapay zeka ile birleştirmeyi hedefleyen proje ile gazeteciliğin sosyal medyada hala etkin ve dikkat çekici olması hedefleniyor.