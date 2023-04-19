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https://sputniknews.com.tr/20230419/yandex-chatgptye-karsi-gelistirdigi-yapay-zeka-robotu-icin-eleman-alimini-baslatti-1069919868.html
Yandex, ChatGPT'ye karşı geliştirdiği yapay zeka robotu için eleman alımını başlattı
Yandex, ChatGPT'ye karşı geliştirdiği yapay zeka robotu için eleman alımını başlattı
Rus teknoloji devi Yandex, ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet robotu YaLM 2.0 ile çalışacak editörler, gazeteciler, filologlar, eğitimciler ve diğer insani alan... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T19:41+0300
2023-04-19T19:41+0300
yandex
chatgpt
yapay zeka
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Yandex’ten yapılan açıklamada, son aylarda revaçta olan yapay zeka robotu ChatGPT’ye rakip geliştirdikleri YaLM 2.0 ile çalışacak yüzlerce uzmana ihtiyaçları olduğu ifade edildi.Yandex Yapay Zeka Araştırma Dairesi Başkanı Aleksey Gusakov, “Yapay zeka eğitmeni, yapay zeka ve metinle çalışma konusunda uzmanlık gerektiren geleceğin mesleği. Uzmanlar arıyoruz, çünkü YaLM 2.0 geliştiriyoruz. Bu, tüm servislerimizde çalışacak yeni nesil yapay sinir ağı” diye anlattı.Yapay sinir ağını eğitmek için, kullanıcıların somut ihtiyaçlarını karşılayacak çok miktarda kaliteli metinlere ihtiyaçları olduğunu söyleyen Gusakov, açık erişimde bu tür metinleri bulmanın imkansız olduğunu kaydetti.Yapay zeka odaklı teknoloji şirketi OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT, son aylarda pek çok kullanıcı tarafından ilgi görmüştü.
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yandex, chatgpt, yapay zeka
yandex, chatgpt, yapay zeka

Yandex, ChatGPT'ye karşı geliştirdiği yapay zeka robotu için eleman alımını başlattı

19:41 19.04.2023
© AFP 2023Yandex
Yandex - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023
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Rus teknoloji devi Yandex, ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet robotu YaLM 2.0 ile çalışacak editörler, gazeteciler, filologlar, eğitimciler ve diğer insani alan uzmanlarını arıyor. Bu kişiler, yapay sinir ağını eğitmek için referans metinler hazırlayacak.
Yandex’ten yapılan açıklamada, son aylarda revaçta olan yapay zeka robotu ChatGPT’ye rakip geliştirdikleri YaLM 2.0 ile çalışacak yüzlerce uzmana ihtiyaçları olduğu ifade edildi.
Yandex Yapay Zeka Araştırma Dairesi Başkanı Aleksey Gusakov, “Yapay zeka eğitmeni, yapay zeka ve metinle çalışma konusunda uzmanlık gerektiren geleceğin mesleği. Uzmanlar arıyoruz, çünkü YaLM 2.0 geliştiriyoruz. Bu, tüm servislerimizde çalışacak yeni nesil yapay sinir ağı” diye anlattı.
Yapay sinir ağını eğitmek için, kullanıcıların somut ihtiyaçlarını karşılayacak çok miktarda kaliteli metinlere ihtiyaçları olduğunu söyleyen Gusakov, açık erişimde bu tür metinleri bulmanın imkansız olduğunu kaydetti.
Yapay zeka odaklı teknoloji şirketi OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT, son aylarda pek çok kullanıcı tarafından ilgi görmüştü.
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