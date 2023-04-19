https://sputniknews.com.tr/20230419/yandex-chatgptye-karsi-gelistirdigi-yapay-zeka-robotu-icin-eleman-alimini-baslatti-1069919868.html

Yandex, ChatGPT'ye karşı geliştirdiği yapay zeka robotu için eleman alımını başlattı

Yandex, ChatGPT'ye karşı geliştirdiği yapay zeka robotu için eleman alımını başlattı

Rus teknoloji devi Yandex, ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet robotu YaLM 2.0 ile çalışacak editörler, gazeteciler, filologlar, eğitimciler ve diğer insani alan... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T19:41+0300

2023-04-19T19:41+0300

2023-04-19T19:41+0300

yandex

chatgpt

yapay zeka

yaşam

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Yandex’ten yapılan açıklamada, son aylarda revaçta olan yapay zeka robotu ChatGPT’ye rakip geliştirdikleri YaLM 2.0 ile çalışacak yüzlerce uzmana ihtiyaçları olduğu ifade edildi.Yandex Yapay Zeka Araştırma Dairesi Başkanı Aleksey Gusakov, “Yapay zeka eğitmeni, yapay zeka ve metinle çalışma konusunda uzmanlık gerektiren geleceğin mesleği. Uzmanlar arıyoruz, çünkü YaLM 2.0 geliştiriyoruz. Bu, tüm servislerimizde çalışacak yeni nesil yapay sinir ağı” diye anlattı.Yapay sinir ağını eğitmek için, kullanıcıların somut ihtiyaçlarını karşılayacak çok miktarda kaliteli metinlere ihtiyaçları olduğunu söyleyen Gusakov, açık erişimde bu tür metinleri bulmanın imkansız olduğunu kaydetti.Yapay zeka odaklı teknoloji şirketi OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT, son aylarda pek çok kullanıcı tarafından ilgi görmüştü.

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