Ukrayna makamları: Kiev semalarındaki gizemli parlamaya dair tek bildiğimiz, hiçbir şey bilmediğimiz
15:15 20.04.2023 (güncellendi: 16:04 20.04.2023)
© Sputnik / Telegram/@SputnikInt19.04.2023 akşamı Ukrayna başkenti Kiev'in semalarını aydınlatan gizemli parlamanın videosundan ekran görüntüsü
© Sputnik / Telegram/@SputnikInt
NASA'nın bugün atmosfere girip Afrika'ya düşen Rhessi uydusuyla ilgili dün akşam yaptığı "Düştü düşecek" uyarısı ile Kiev semalarındaki gizemli parlamanın denk gelmesi, Ukrayna'yı karıştırdı. NASA 'uydu düşmesi kaynaklı parlama' tezini çürütürken, 'uzaylı ziyaretçilere' sarılan Ukraynalılara, yetkililer "Göktaşı da olabilir, kim bilebilir" dedi.
Dün akşam ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumu'nun (NASA) emekliye ayrılan 272 kiloluk Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyici (Rhessi) uydusunun Dünya'ya düşeceğine dair uyarısını müteakip Ukrayna başkentinin semalarının gizemli bir parlamayla gündüz gibi aydınlanması, kafaları karıştırdı. Rus füzesi ya da İHA'sı olmadığınden emin konuşan Ukraynalı yetkililerin NASA uydusu ya da göktaşı tezlerine karşı yurttaşlar uzaylıları tercih etti. Sonuçta parlamaya neyin neden olduğu henüz çözülemedi.
'Hava savunması operasyonel hale gelmedi'
İlkin Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, "Kiev semalarında bir hava cisminin parlak korlaşması gözlemlendi" diyerek 'önbilgilerin, NASA uydusunun Dünya'ya düşmesinin sonucu olduğuna işaret ettiğini' söyledi.
Can’t catch a break... First air raid alert in Kyiv in several days went off tonight. The reason? According to authorities, NASA satellite debris fell to earth, passing through the airspace of Ukraine’s capital around 10pm and illuminating the sky. pic.twitter.com/vSlmCoUY5W— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 19, 2023
Popko, 'hava saldırısı alarmının etkinleştiğini, ama hava savunmasının operasyonel hale gelmediğini' belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Kiev semalarındaki gizemli parlamanın Ukrayna hava savunmasının çalışmasının sonucu olduğunu yazsa da kısa süre sonra mesajı sildi.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, 'Kiev semalarındaki parlamanın bir uydu ya da göktaşının düşmesinden kaynaklandığı, ama olayın açıklığa kavuşturulması gerektiği' açıklamasını yaptı.
Internet's immediate reaction: pic.twitter.com/TFwFaYpGpn— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) April 19, 2023
NASA: Bizim uydumuz değil
"NASA uydusu Ukrayna'ya düştü" haberleri üzerine NASA Halkla İlişkiler Sorumlusu Rob Margetta, Rhessi'nin o sırada yörüngede olduğunu ve kendilerine ait başka bir cismin atmosfere yeniden giriş yapmadığını söyledi.
Dün Sputnik'e konuşan Margetta, "Bu gece Dünya'nın yörüngesinden içeri girmesi beklenen NASA'nın Rhessi uydusunu izliyoruz. Ancak, o uydu şu anda yörüngede duruyor. Atmosfere başka herhangi bir NASA uydusu da girmedi" dedi.
UFO söylentileri yayıldı
Dün akşam Kiev bölgesi üzerindeki gökyüzü kaynağı bilinmeyen bir ateş topunun patlamasıyla pırıl pırıl aydınlanırken, günler sonra ilk kez hava alarmı çaldı. Gökyüzünde patlamalar olduğunu duyuran yerel medya, parlak bir cismin düşüşünün videosunu yayımladı. Bu da UFO söylentilerinin yayılmasına yol açtı.
UFO or NASA satellite falling in Kyiv sky. Just another regular news in Ukraine. https://t.co/sZoEj81r0M— Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) April 19, 2023
'Tam ne olduğunu belirleyemiyoruz'
Kafa karışıklığının tavan yapması üzerine bugün açıklama yapan Ukrayna'nın Ulusal Uzay Kurumu'nun Kontrol Merkezi Başkan Yardımcısı Igor Korniyenko, "Tam olarak ne olduğunu belirleyemiyoruz, ancak varsayımımız bunun bir göktaşı olduğu yönünde" izahatını getirdi. Korniyenko, 'ancak parlamaya neyin sebep olabileceğinin kesin doğasını belirlemek için ellerinde yeterli veri olmadığını' belirtti.
Sonunda Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Popko da pes etti:
"Tam olarak ne olduğunu yalnızca uzmanlar bulabilir."
'Rusya'nın füze ve İHA saldırılarından biri değil'
Bugünkü açıklamasında Rusya'nın füze ve İHA saldırılarından biri olması ihtimalini reddederek "Bu bir füze saldırısı değildi. Uçaksavar savunmamız silahlarını devreye sokmadı" diyen Popko, dün akşamki olayı 'bilinmeyen bir hava cisminin düşmesi' olarak niteledi, parıltısının 'Kiev halkı arasında heyecan ve endişeye neden olduğunu' vurguladı.
1 Mart, 22:20
'Uçan daireyle birlikte Hava Kuvvetleri amblemini kullanmayın'
Ukraynalı sosyal medya kullanıcıları 'uzaylıların ziyareti' olabileceğine dair şakalar dahil spekülasyon ve memleri seferber ederken, Ukrayna Hava Kuvvetleri "Sosyal medya uçan dairelerle eğlenirken... lütfen meme oluşturmak için Hava Kuvvetleri'nin resmi sembolü kullanılmasın!" uyarısını yaptı.
What's Known About Flash in Sky Over Kiev Caught on Video? https://t.co/G3SmBypRwe pic.twitter.com/Dy1uvmN58f— Sputnik (@SputnikInt) April 20, 2023