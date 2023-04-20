https://sputniknews.com.tr/20230420/ukrayna-makamlari-kiev-semalarindaki-gizemli-parlamaya-dair-tek-bildigimiz-hicbir-sey-bilmedigimiz-1069965718.html

Ukrayna makamları: Kiev semalarındaki gizemli parlamaya dair tek bildiğimiz, hiçbir şey bilmediğimiz

Ukrayna makamları: Kiev semalarındaki gizemli parlamaya dair tek bildiğimiz, hiçbir şey bilmediğimiz

NASA'nın bugün atmosfere girip Afrika'ya düşen Rhessi uydusuyla ilgili dün akşam yaptığı "Düştü düşecek" uyarısı ile Kiev semalarındaki gizemli parlamanın denk... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T15:15+0300

2023-04-20T15:15+0300

2023-04-20T16:04+0300

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Dün akşam ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumu'nun (NASA) emekliye ayrılan 272 kiloluk Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyici (Rhessi) uydusunun Dünya'ya düşeceğine dair uyarısını müteakip Ukrayna başkentinin semalarının gizemli bir parlamayla gündüz gibi aydınlanması, kafaları karıştırdı. Rus füzesi ya da İHA'sı olmadığınden emin konuşan Ukraynalı yetkililerin NASA uydusu ya da göktaşı tezlerine karşı yurttaşlar uzaylıları tercih etti. Sonuçta parlamaya neyin neden olduğu henüz çözülemedi.'Hava savunması operasyonel hale gelmedi'İlkin Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, "Kiev semalarında bir hava cisminin parlak korlaşması gözlemlendi" diyerek 'önbilgilerin, NASA uydusunun Dünya'ya düşmesinin sonucu olduğuna işaret ettiğini' söyledi. Popko, 'hava saldırısı alarmının etkinleştiğini, ama hava savunmasının operasyonel hale gelmediğini' belirtti.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Kiev semalarındaki gizemli parlamanın Ukrayna hava savunmasının çalışmasının sonucu olduğunu yazsa da kısa süre sonra mesajı sildi.Ukrayna Hava Kuvvetleri, 'Kiev semalarındaki parlamanın bir uydu ya da göktaşının düşmesinden kaynaklandığı, ama olayın açıklığa kavuşturulması gerektiği' açıklamasını yaptı.NASA: Bizim uydumuz değil"NASA uydusu Ukrayna'ya düştü" haberleri üzerine NASA Halkla İlişkiler Sorumlusu Rob Margetta, Rhessi'nin o sırada yörüngede olduğunu ve kendilerine ait başka bir cismin atmosfere yeniden giriş yapmadığını söyledi.Dün Sputnik'e konuşan Margetta, "Bu gece Dünya'nın yörüngesinden içeri girmesi beklenen NASA'nın Rhessi uydusunu izliyoruz. Ancak, o uydu şu anda yörüngede duruyor. Atmosfere başka herhangi bir NASA uydusu da girmedi" dedi. UFO söylentileri yayıldıDün akşam Kiev bölgesi üzerindeki gökyüzü kaynağı bilinmeyen bir ateş topunun patlamasıyla pırıl pırıl aydınlanırken, günler sonra ilk kez hava alarmı çaldı. Gökyüzünde patlamalar olduğunu duyuran yerel medya, parlak bir cismin düşüşünün videosunu yayımladı. Bu da UFO söylentilerinin yayılmasına yol açtı. 'Tam ne olduğunu belirleyemiyoruz'Kafa karışıklığının tavan yapması üzerine bugün açıklama yapan Ukrayna'nın Ulusal Uzay Kurumu'nun Kontrol Merkezi Başkan Yardımcısı Igor Korniyenko, "Tam olarak ne olduğunu belirleyemiyoruz, ancak varsayımımız bunun bir göktaşı olduğu yönünde" izahatını getirdi. Korniyenko, 'ancak parlamaya neyin sebep olabileceğinin kesin doğasını belirlemek için ellerinde yeterli veri olmadığını' belirtti.Sonunda Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Popko da pes etti: 'Rusya'nın füze ve İHA saldırılarından biri değil'Bugünkü açıklamasında Rusya'nın füze ve İHA saldırılarından biri olması ihtimalini reddederek "Bu bir füze saldırısı değildi. Uçaksavar savunmamız silahlarını devreye sokmadı" diyen Popko, dün akşamki olayı 'bilinmeyen bir hava cisminin düşmesi' olarak niteledi, parıltısının 'Kiev halkı arasında heyecan ve endişeye neden olduğunu' vurguladı. 'Uçan daireyle birlikte Hava Kuvvetleri amblemini kullanmayın'Ukraynalı sosyal medya kullanıcıları 'uzaylıların ziyareti' olabileceğine dair şakalar dahil spekülasyon ve memleri seferber ederken, Ukrayna Hava Kuvvetleri "Sosyal medya uçan dairelerle eğlenirken... lütfen meme oluşturmak için Hava Kuvvetleri'nin resmi sembolü kullanılmasın!" uyarısını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230301/kievde-bir-balon-nedeniyle-hava-alarmi-verildi-1067680609.html

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