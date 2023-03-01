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https://sputniknews.com.tr/20230301/kievde-bir-balon-nedeniyle-hava-alarmi-verildi-1067680609.html
Kiev’de bir balon nedeniyle hava alarmı verildi
Kiev’de bir balon nedeniyle hava alarmı verildi
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in askeri idaresinin başkanı Sergey Popko, hava alarmı sirenin çalmasına neden olan cismin bir balon olduğunun tespit edildiğini... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T22:20+0300
2023-03-01T22:20+0300
dünya
ukrayna
kiev
balon
hava
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Kiev'deki askeri idarenin başı Sergey Popko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk belirlemelere göre, bu küçük bir balondu. Muhtemelen kuzey yönünden Kiev yönünde uçuruldu. Şu anda bu cisim tehdit oluşturmuyor. Ortadan kaldırılması yönünde tedbirler alındı” diye yazdı.Daha önce Kiev Bölgesi’nin hava sahasında bilinmeyen bir cismin tespit edildiği bildirilmişti. Bölge sakinleri, bunun hava savunma güçlerinin bir çalışması olabileceği yönünde bilgilendirilmiş barınaklara gitmeleri önerilmişti.Aynı gün Kiev ve bölgede hava alarmı verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230223/abd-cine-ait-balonun-vurulmadan-onceki-fotograflarini-paylasti-1067408577.html
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ukrayna, kiev, balon, hava, alarm
ukrayna, kiev, balon, hava, alarm

Kiev’de bir balon nedeniyle hava alarmı verildi

22:20 01.03.2023
© AAUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’in askeri idaresinin başkanı Sergey Popko, hava alarmı sirenin çalmasına neden olan cismin bir balon olduğunun tespit edildiğini belirtti.
Kiev'deki askeri idarenin başı Sergey Popko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk belirlemelere göre, bu küçük bir balondu. Muhtemelen kuzey yönünden Kiev yönünde uçuruldu. Şu anda bu cisim tehdit oluşturmuyor. Ortadan kaldırılması yönünde tedbirler alındı” diye yazdı.
Daha önce Kiev Bölgesi’nin hava sahasında bilinmeyen bir cismin tespit edildiği bildirilmişti. Bölge sakinleri, bunun hava savunma güçlerinin bir çalışması olabileceği yönünde bilgilendirilmiş barınaklara gitmeleri önerilmişti.
Aynı gün Kiev ve bölgede hava alarmı verilmişti.
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