https://sputniknews.com.tr/20230301/kievde-bir-balon-nedeniyle-hava-alarmi-verildi-1067680609.html

Kiev’de bir balon nedeniyle hava alarmı verildi

Kiev’de bir balon nedeniyle hava alarmı verildi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in askeri idaresinin başkanı Sergey Popko, hava alarmı sirenin çalmasına neden olan cismin bir balon olduğunun tespit edildiğini... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T22:20+0300

2023-03-01T22:20+0300

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Kiev'deki askeri idarenin başı Sergey Popko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk belirlemelere göre, bu küçük bir balondu. Muhtemelen kuzey yönünden Kiev yönünde uçuruldu. Şu anda bu cisim tehdit oluşturmuyor. Ortadan kaldırılması yönünde tedbirler alındı” diye yazdı.Daha önce Kiev Bölgesi’nin hava sahasında bilinmeyen bir cismin tespit edildiği bildirilmişti. Bölge sakinleri, bunun hava savunma güçlerinin bir çalışması olabileceği yönünde bilgilendirilmiş barınaklara gitmeleri önerilmişti.Aynı gün Kiev ve bölgede hava alarmı verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230223/abd-cine-ait-balonun-vurulmadan-onceki-fotograflarini-paylasti-1067408577.html

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