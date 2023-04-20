https://sputniknews.com.tr/20230420/spacex-uzaya-21-adet-ikinci-nesil-starlink-uydusu-firlatti-1069933999.html
SpaceX, uzaya 21 adet ikinci nesil Starlink uydusu fırlattı
SpaceX, uzaya 21 adet ikinci nesil Starlink uydusu fırlattı
ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon 9 roketi ile uzaya 21 adet ikinci nesil Starlink uydusu fırlattı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T00:13+0300
2023-04-20T00:13+0300
2023-04-20T00:13+0300
dünya
spacex
falcon 9
starlink
abd
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ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden Falcon 9 roketi ile uzaya 21 adet ikinci nesil Starlink uydusu fırlattı.Yerel saatle 10.31’de kalkış yapan Falcon 9 roketi, uyduları yörüngeye taşımasının ardından yaklaşık 9 dakika sonra başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü.SpaceX’in son Starlink misyonu bu yıl 25’inci fırlatma olarak kayıtlara geçti.
https://sputniknews.com.tr/20230417/spacex-starshipin-test-ucusunu-erteledi-1069803955.html
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spacex, falcon 9, starlink, abd
spacex, falcon 9, starlink, abd
SpaceX, uzaya 21 adet ikinci nesil Starlink uydusu fırlattı
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ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon 9 roketi ile uzaya 21 adet ikinci nesil Starlink uydusu fırlattı.
ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden Falcon 9 roketi ile uzaya 21 adet ikinci nesil Starlink uydusu fırlattı.
Yerel saatle 10.31’de kalkış yapan Falcon 9 roketi, uyduları yörüngeye taşımasının ardından yaklaşık 9 dakika sonra başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü.
SpaceX’in son Starlink misyonu bu yıl 25’inci fırlatma olarak kayıtlara geçti.