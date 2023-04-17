https://sputniknews.com.tr/20230417/spacex-starshipin-test-ucusunu-erteledi-1069803955.html
SpaceX, Starship'in test uçuşunu erteledi
SpaceX, Starship'in test uçuşunu erteledi
SpaceX, astronotları Ay'a, Mars'a ve ötesine göndermek için tasarlanmış, şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olan Starship'in ilk test uçuşunu erteledi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T17:10+0300
2023-04-17T17:10+0300
2023-04-17T17:10+0300
dünya
spacex
ay
erteleme
mars
erteleme kararı
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Yetkililer, roketin fırlatılmasının, hızlandırma aşamasındaki bir basınçlandırma sorunu nedeniyle planlanan fırlatma saatinden birkaç dakika önce iptal edildiğini açıkladı. SpaceX, fırlatmanın en az 48 saat erteleneceğini söyledi. Roketin, Teksas'taki SpaceX uzay üssü Starbase'den yerel saatle 08:20'de gönderilmesi planlanmıştı.ABD uzay ajansı NASA, Apollo programının 1972'de sona ermesinin ardından 2025'in sonlarında astronotları Ay'a taşımak için Artemis III projesi kapsamında Starship uzay aracını seçti. Starship, 230 fit uzunluğundaki birinci aşama Süper Ağır itici roketin üzerinde bulunan mürettebat ve kargo taşımak için tasarlanmış 50 metre uzunluğunda bir uzay aracından oluşuyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
spacex, ay, erteleme, mars, erteleme kararı
spacex, ay, erteleme, mars, erteleme kararı
SpaceX, Starship'in test uçuşunu erteledi
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SpaceX, astronotları Ay'a, Mars'a ve ötesine göndermek için tasarlanmış, şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olan Starship'in ilk test uçuşunu erteledi.
Yetkililer, roketin fırlatılmasının, hızlandırma aşamasındaki bir basınçlandırma sorunu nedeniyle planlanan fırlatma saatinden birkaç dakika önce iptal edildiğini açıkladı.
SpaceX, fırlatmanın en az 48 saat erteleneceğini söyledi. Roketin, Teksas'taki SpaceX uzay üssü Starbase'den yerel saatle 08:20'de gönderilmesi planlanmıştı.
ABD uzay ajansı NASA, Apollo programının 1972'de sona ermesinin ardından 2025'in sonlarında astronotları Ay'a taşımak için Artemis III projesi kapsamında Starship uzay aracını seçti.
Starship, 230 fit uzunluğundaki birinci aşama Süper Ağır itici roketin üzerinde bulunan mürettebat ve kargo taşımak için tasarlanmış 50 metre uzunluğunda bir uzay aracından oluşuyor.