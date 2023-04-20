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Polonya’dan Avrupa’ya, Ukrayna'dan süt ve kümes hayvanı ithalatını sınırlandırma çağrısı
Polonya’dan Avrupa’ya, Ukrayna'dan süt ve kümes hayvanı ithalatını sınırlandırma çağrısı
Polonya Tarım Bakanlığı’nın Avrupa Birliği’ne (AB) Ukrayna'dan süt ve kümes hayvanı ithalatını geçici olarak sınırlandırma çağrısında bulunduğu bildirildi. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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Reuters’in haberine göre Polonya Tarım Bakanı Robert Telus, AB’yi Ukrayna'dan birlik ülkelerine ithalatı geçici olarak yasaklanan ürünler listesine tahılın yanı sıra et ve kümes hayvanlarını da eklemeye çağırdı.Haberde, bugün Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya tarım bakanları ile Ukrayna temsilcilerinin katıldığı müzakerelerin yapıldığına dikkat çekildi.Habere göre Telus, “Bugün (AB temsilcileriyle geçici ithalat yasağı ile ilgili) tekliflerimizi tartıştık, liste (tahıl) ile sınırlı değil, aynı zamanda kümes hayvanları, et ve balı da içeriyor” diye konuştu.Polonya Radyosu dün, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in beş Doğu Avrupa ülkesinin yönetimine yazdığı mektupta Ukrayna'dan buğday, mısır, ayçiçeği ve kolza ithalatına AB düzeyinde kısıtlamalar getirmeye hazır olduğunu ifade ettiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230420/macaristan-ukraynadan-bazi-gida-ve-tarim-urunlerinin-ithalatini-gecici-olarak-yasakladi-1069979572.html
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süt, tahıl, kümes, polonya, ukrayna, ithalat
süt, tahıl, kümes, polonya, ukrayna, ithalat

Polonya’dan Avrupa’ya, Ukrayna'dan süt ve kümes hayvanı ithalatını sınırlandırma çağrısı

22:11 20.04.2023 (güncellendi: 22:12 20.04.2023)
© Sputnik / Alexandr Kryazhevsüt
süt - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Polonya Tarım Bakanlığı’nın Avrupa Birliği’ne (AB) Ukrayna'dan süt ve kümes hayvanı ithalatını geçici olarak sınırlandırma çağrısında bulunduğu bildirildi.
Reuters’in haberine göre Polonya Tarım Bakanı Robert Telus, AB’yi Ukrayna'dan birlik ülkelerine ithalatı geçici olarak yasaklanan ürünler listesine tahılın yanı sıra et ve kümes hayvanlarını da eklemeye çağırdı.
Haberde, bugün Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya tarım bakanları ile Ukrayna temsilcilerinin katıldığı müzakerelerin yapıldığına dikkat çekildi.
Habere göre Telus, “Bugün (AB temsilcileriyle geçici ithalat yasağı ile ilgili) tekliflerimizi tartıştık, liste (tahıl) ile sınırlı değil, aynı zamanda kümes hayvanları, et ve balı da içeriyor” diye konuştu.
Polonya Radyosu dün, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in beş Doğu Avrupa ülkesinin yönetimine yazdığı mektupta Ukrayna'dan buğday, mısır, ayçiçeği ve kolza ithalatına AB düzeyinde kısıtlamalar getirmeye hazır olduğunu ifade ettiğini bildirmişti.
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
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