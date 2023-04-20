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Macaristan, Ukrayna’dan bazı gıda ve tarım ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasakladı
Macaristan, Ukrayna’dan bazı gıda ve tarım ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasakladı
Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Macar çiftçiler üzerindeki piyasa baskısını hafifletmek amacıyla Ukrayna'dan ithal edilmesi geçici olarak yasaklanan... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T20:20+0300
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gıda
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Bakan Gulyas, basına yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin bal ve etin yanı sıra tahıllar, yağlı tohumlar, un ve yemeklik yağ da dahil olmak üzere 25 Ukrayna ürününün ithalatını 30 Haziran'a kadar yasakladığını söyledi.Gulyas, ayrıca bu ülkeden çıkan ve Macaristan üzerinden farklı pazarlara taşınan ürünlerin de takibinin yapılacağını ifade etti.Macar pazarındaki Ukrayna ürünlerinin çokluğu nedeniyle bu ülke çiftçilerinin rekabet gücünü sürdürme imkanlarının kalmadığını vurgulayan Gulyas, cumartesi yürürlüğe girecek düzenleme ile bal, tahıl ve bazı et ürünlerinin ithalatının geçici olarak yasaklanacağını kaydetti.Gulyas, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan’ın da benzer adımlar attığını söyleyerek, Avrupa Birliği'nin (AB) savaş nedeniyle Ukrayna’nın tahıl ürünlerine yönelik gümrük vergisini kaldırmasının bu durumun yaşanmasına neden olduğunu savundu.Son aylarda Macaristan tarım pazarının bu durumdan çok ciddi şekilde etkilendiğini vurgulayan Gulyas, "Ukrayna'ya yardım ettiğimiz için mutluyuz ancak dayanışmanın Macar çiftçileri, Macar ekonomisini ve özellikle Macar tarımını mahvetmemesi gerektiğini açıkça görmeliyiz." dedi.
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macaristan, ukrayna, gıda, ithalat
macaristan, ukrayna, gıda, ithalat

Macaristan, Ukrayna’dan bazı gıda ve tarım ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasakladı

20:20 20.04.2023
© AATahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Macar çiftçiler üzerindeki piyasa baskısını hafifletmek amacıyla Ukrayna'dan ithal edilmesi geçici olarak yasaklanan gıda maddeleri listesine bal, tahıl ve bazı et ürünlerinin ekleneceğini bildirdi.
Bakan Gulyas, basına yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin bal ve etin yanı sıra tahıllar, yağlı tohumlar, un ve yemeklik yağ da dahil olmak üzere 25 Ukrayna ürününün ithalatını 30 Haziran'a kadar yasakladığını söyledi.
Gulyas, ayrıca bu ülkeden çıkan ve Macaristan üzerinden farklı pazarlara taşınan ürünlerin de takibinin yapılacağını ifade etti.
Macar pazarındaki Ukrayna ürünlerinin çokluğu nedeniyle bu ülke çiftçilerinin rekabet gücünü sürdürme imkanlarının kalmadığını vurgulayan Gulyas, cumartesi yürürlüğe girecek düzenleme ile bal, tahıl ve bazı et ürünlerinin ithalatının geçici olarak yasaklanacağını kaydetti.
Gulyas, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan’ın da benzer adımlar attığını söyleyerek, Avrupa Birliği'nin (AB) savaş nedeniyle Ukrayna’nın tahıl ürünlerine yönelik gümrük vergisini kaldırmasının bu durumun yaşanmasına neden olduğunu savundu.
Son aylarda Macaristan tarım pazarının bu durumdan çok ciddi şekilde etkilendiğini vurgulayan Gulyas, "Ukrayna'ya yardım ettiğimiz için mutluyuz ancak dayanışmanın Macar çiftçileri, Macar ekonomisini ve özellikle Macar tarımını mahvetmemesi gerektiğini açıkça görmeliyiz." dedi.
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