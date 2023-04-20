https://sputniknews.com.tr/20230420/macaristan-ukraynadan-bazi-gida-ve-tarim-urunlerinin-ithalatini-gecici-olarak-yasakladi-1069979572.html

Macaristan, Ukrayna’dan bazı gıda ve tarım ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasakladı

Macaristan, Ukrayna’dan bazı gıda ve tarım ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasakladı

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Macar çiftçiler üzerindeki piyasa baskısını hafifletmek amacıyla Ukrayna'dan ithal edilmesi geçici olarak yasaklanan... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T20:20+0300

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Bakan Gulyas, basına yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin bal ve etin yanı sıra tahıllar, yağlı tohumlar, un ve yemeklik yağ da dahil olmak üzere 25 Ukrayna ürününün ithalatını 30 Haziran'a kadar yasakladığını söyledi.Gulyas, ayrıca bu ülkeden çıkan ve Macaristan üzerinden farklı pazarlara taşınan ürünlerin de takibinin yapılacağını ifade etti.Macar pazarındaki Ukrayna ürünlerinin çokluğu nedeniyle bu ülke çiftçilerinin rekabet gücünü sürdürme imkanlarının kalmadığını vurgulayan Gulyas, cumartesi yürürlüğe girecek düzenleme ile bal, tahıl ve bazı et ürünlerinin ithalatının geçici olarak yasaklanacağını kaydetti.Gulyas, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan’ın da benzer adımlar attığını söyleyerek, Avrupa Birliği'nin (AB) savaş nedeniyle Ukrayna’nın tahıl ürünlerine yönelik gümrük vergisini kaldırmasının bu durumun yaşanmasına neden olduğunu savundu.Son aylarda Macaristan tarım pazarının bu durumdan çok ciddi şekilde etkilendiğini vurgulayan Gulyas, "Ukrayna'ya yardım ettiğimiz için mutluyuz ancak dayanışmanın Macar çiftçileri, Macar ekonomisini ve özellikle Macar tarımını mahvetmemesi gerektiğini açıkça görmeliyiz." dedi.

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macaristan, ukrayna, gıda, ithalat