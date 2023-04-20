https://sputniknews.com.tr/20230420/omer-celik-demokrasimiz-sandik-siyasetimiz-gucludur--1069975853.html
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Demokrasimiz, sandık siyasetimiz güçlüdür
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Demokrasimiz, sandık siyasetimiz güçlüdür
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sandığa giderken provokasyonlarla mücadele... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T17:47+0300
2023-04-20T17:47+0300
2023-04-20T18:01+0300
2023 türkiye seçimleri
ömer çelik
ak parti
çukurova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065845502_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_0e4f0fe39012db6cf47409c7626f60df.jpg
Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edildi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Sandığa giderken provokasyonlarla mücadele ediyoruz" dedi.
çukurova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065845502_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_f1d4727a88a7b1ea9c537c1e838f1aa2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ömer çelik, ak parti, çukurova
ömer çelik, ak parti, çukurova
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Demokrasimiz, sandık siyasetimiz güçlüdür
17:47 20.04.2023 (güncellendi: 18:01 20.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sandığa giderken provokasyonlarla mücadele ediyoruz" dedi.
Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Sandığa giderken provokasyonlarla mücadele ediyoruz" dedi.