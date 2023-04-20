https://sputniknews.com.tr/20230420/kahramanmarasta-etkili-olan-hortum-nedeniyle-1-kisi-hayatini-kaybetti-34-kisi-yaralandi-1069976081.html

Kahramanmaraş'ta hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T18:01+0300

2023-04-20T18:01+0300

2023-04-20T18:04+0300

türkiye

kahramanmaraş

hortum

ölü

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Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinden itibaren dolunun etkili olduğu ilçe merkezinde hortum oluştu.Memiş Özdal Mahallesi'ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.İlçedeki bazı araçların da hortumun etkisiyle ters döndüğü görüldü.Bölgeye sevk edilen jandarma komando ekipleri, zarar gören alanlarda çalışma başlattı.

türkiye

kahramanmaraş

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kahramanmaraş, hortum, ölü