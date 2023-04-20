https://sputniknews.com.tr/20230420/kahramanmarasta-etkili-olan-hortum-nedeniyle-1-kisi-hayatini-kaybetti-34-kisi-yaralandi-1069976081.html
Kahramanmaraş'ta hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T18:01+0300
2023-04-20T18:01+0300
2023-04-20T18:04+0300
türkiye
kahramanmaraş
hortum
ölü
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Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinden itibaren dolunun etkili olduğu ilçe merkezinde hortum oluştu.Memiş Özdal Mahallesi'ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.İlçedeki bazı araçların da hortumun etkisiyle ters döndüğü görüldü.Bölgeye sevk edilen jandarma komando ekipleri, zarar gören alanlarda çalışma başlattı.
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kahramanmaraş, hortum, ölü
kahramanmaraş, hortum, ölü
Kahramanmaraş'ta hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı
18:01 20.04.2023 (güncellendi: 18:04 20.04.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinden itibaren dolunun etkili olduğu ilçe merkezinde hortum oluştu.
Memiş Özdal Mahallesi'ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.
Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.
İlçedeki bazı araçların da hortumun etkisiyle ters döndüğü görüldü.
Bölgeye sevk edilen jandarma komando ekipleri, zarar gören alanlarda çalışma başlattı.