https://sputniknews.com.tr/20230420/interpol-yetkilileri-tarafindan-teslim-alindi-faruk-fatih-ozer-turkiyeye-getiriliyor-1069942134.html
Interpol yetkilileri tarafından teslim alındı: Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getiriliyor
Interpol yetkilileri tarafından teslim alındı: Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getiriliyor
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türk Interpol yetkilileri tarafından teslim alınarak Türkiye'ye getiriliyor. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T09:22+0300
2023-04-20T09:22+0300
2023-04-20T09:40+0300
türkiye
thodex
faruk fatih özer
iade
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Arnavutluk'tan iadesine karar verilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye getirilmek üzere Interpol yetkilileri tarafından teslim alındığı bildirildi.Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanmıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230419/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozer-yarin-turkiyeye-getirilecek-1069893174.html
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thodex, faruk fatih özer, iade
Interpol yetkilileri tarafından teslim alındı: Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getiriliyor
09:22 20.04.2023 (güncellendi: 09:40 20.04.2023) Abone ol
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türk Interpol yetkilileri tarafından teslim alınarak Türkiye'ye getiriliyor.
Arnavutluk'tan iadesine karar verilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye getirilmek üzere Interpol yetkilileri tarafından teslim alındığı bildirildi.
Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.