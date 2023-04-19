https://sputniknews.com.tr/20230419/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozer-yarin-turkiyeye-getirilecek-1069893174.html

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yarın Türkiye'ye iade edilecek

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yarın Türkiye'ye iade edilecek

Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T12:19+0300

2023-04-19T12:19+0300

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türkiye

thodex

faruk fatih özer

iade

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Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, binlerce kişiyi dolandıran kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini onayladı. Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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