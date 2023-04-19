https://sputniknews.com.tr/20230419/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozer-yarin-turkiyeye-getirilecek-1069893174.html
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yarın Türkiye'ye iade edilecek
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yarın Türkiye'ye iade edilecek
Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T12:19+0300
2023-04-19T12:19+0300
2023-04-19T12:25+0300
türkiye
thodex
faruk fatih özer
iade
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Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, binlerce kişiyi dolandıran kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini onayladı. Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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thodex, faruk fatih özer, iade
thodex, faruk fatih özer, iade
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yarın Türkiye'ye iade edilecek
12:19 19.04.2023 (güncellendi: 12:25 19.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, binlerce kişiyi dolandıran kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini onayladı. Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.
Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.