https://sputniknews.com.tr/20230418/arnavutluk-yuksek-mahkemesi-thodex-kurucusu-fatih-ozerin-turkiyeye-iadesini-onayladi-1069863493.html
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iadesine karar verildi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T19:38+0300
2023-04-18T19:38+0300
2023-04-18T19:49+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/14/1061432573_0:83:3073:1811_1920x0_80_0_0_fa08580bc941f047cedd962955df37e6.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/14/1061432573_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_edac1d791a95db39973826e2bb38130d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
son dakika, thodex, faruk fatih özer
son dakika, thodex, faruk fatih özer
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı
19:38 18.04.2023 (güncellendi: 19:49 18.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iadesine karar verildi.