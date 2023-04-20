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https://sputniknews.com.tr/20230420/fransada-ucurtma-festivali-1069950890.html
Fransa'da uçurtma festivali
Fransa'da uçurtma festivali
Fransa’da, uluslararası ‘Berck-sur-Mer’ uçurtma festivali başladı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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fransa, uçurtma, festival, fotoğraf, фото
fransa, uçurtma, festival, fotoğraf, фото

Fransa'da uçurtma festivali

11:34 20.04.2023 (güncellendi: 11:39 20.04.2023)
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Fransa’da, uluslararası ‘Berck-sur-Mer’ uçurtma festivali başladı.
© AAFransa’nın kuzeyinde bulunan yerleşim birimi Berck’te, uluslararası ‘Berck-sur-Mer’ uçurtma festivali başladı.
Fransa’da uçurtma festivali - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Fransa’nın kuzeyinde bulunan yerleşim birimi Berck’te, uluslararası ‘Berck-sur-Mer’ uçurtma festivali başladı.
© AADünyanın farklı ülkelerinden gelen ustalar tarafından tasarlanan uçurtmaların oluşturduğu renkli görüntüler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Fransa’da uçurtma festivali - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ustalar tarafından tasarlanan uçurtmaların oluşturduğu renkli görüntüler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
© AAUluslararası festival kapsamında farklı ülkelerden Berck’e giden uçurtma ustaları farklı motiflerdeki rengârenk uçurtmalarını uçuruyor.
Fransa’da uçurtma festivali - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Uluslararası festival kapsamında farklı ülkelerden Berck’e giden uçurtma ustaları farklı motiflerdeki rengârenk uçurtmalarını uçuruyor.
© AA

Ahtapottan kediye, tırtıldan fenere kadar yüzlerce şekil ve desendeki uçurtmanın gözyüzünü süslediği festival boyunca Berck’e çok sayıda turistin gelmesinin beklendiği açıklandı.

Ahtapottan kediye, tırtıldan fenere kadar yüzlerce şekil ve desendeki uçurtmanın gözyüzünü süslediği festival boyunca Berck’e çok sayıda turistin gelmesinin beklendiği açıklandı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Ahtapottan kediye, tırtıldan fenere kadar yüzlerce şekil ve desendeki uçurtmanın gözyüzünü süslediği festival boyunca Berck’e çok sayıda turistin gelmesinin beklendiği açıklandı.

© AAFestivalde her şekilde yapılmış uçurtmalar yer aldı.
Fransa’da uçurtma festivali - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Festivalde her şekilde yapılmış uçurtmalar yer aldı.
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