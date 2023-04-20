Fransa'da uçurtma festivali

© AAFransa’nın kuzeyinde bulunan yerleşim birimi Berck’te, uluslararası ‘Berck-sur-Mer’ uçurtma festivali başladı.
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© AA
Fransa’nın kuzeyinde bulunan yerleşim birimi Berck’te, uluslararası ‘Berck-sur-Mer’ uçurtma festivali başladı.
© AADünyanın farklı ülkelerinden gelen ustalar tarafından tasarlanan uçurtmaların oluşturduğu renkli görüntüler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
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© AA
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ustalar tarafından tasarlanan uçurtmaların oluşturduğu renkli görüntüler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
© AAUluslararası festival kapsamında farklı ülkelerden Berck’e giden uçurtma ustaları farklı motiflerdeki rengârenk uçurtmalarını uçuruyor.
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© AA
Uluslararası festival kapsamında farklı ülkelerden Berck’e giden uçurtma ustaları farklı motiflerdeki rengârenk uçurtmalarını uçuruyor.
© AA
Ahtapottan kediye, tırtıldan fenere kadar yüzlerce şekil ve desendeki uçurtmanın gözyüzünü süslediği festival boyunca Berck’e çok sayıda turistin gelmesinin beklendiği açıklandı.
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© AA
Ahtapottan kediye, tırtıldan fenere kadar yüzlerce şekil ve desendeki uçurtmanın gözyüzünü süslediği festival boyunca Berck’e çok sayıda turistin gelmesinin beklendiği açıklandı.
© AAFestivalde her şekilde yapılmış uçurtmalar yer aldı.
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© AA
Festivalde her şekilde yapılmış uçurtmalar yer aldı.