https://sputniknews.com.tr/20230420/flamengo-baskani-landimden-jorge-jesus-aciklamasi-cok-sevseydi-gelirdi-1069961797.html
Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması: Çok sevseydi gelirdi
Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması: Çok sevseydi gelirdi
Flamengo Başkanı Landim, Jorge Jesus ile ilgili açıklamalarda bulundu. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T13:17+0300
2023-04-20T13:17+0300
2023-04-20T13:17+0300
jorge jesus
rodolfo landim
spor
fenerbahçe
brezilya
flamengo
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Adı sıklıkla Brezilya ekibi Flamengo ile anılan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den açıklama geldi.TRT Spor'un aktardığına göre Landim, Jesus ile ilgili ''Jesus'un geri dönüş ihtimali yoktu, bunu insanlar bilsin. Türkiye'de lig devam ediyor. Jesus ile telefonda konuştum, sezon bitmeden gelme ihtimalinin olmadığını söyledi. Ayrıca, Türkiye Kupası'nda yarı finaldelermiş, tarih belirsizmiş ve haziran ayına sarkabilirmiş. Jesus'u getirebilmek için en ufak bir şansımız dahi yoktu. Zaten, Flamengo'yu söyledikleri kadar çok sevseydi Türkiye'den ayrılır ve buraya gelirdi" ifadelerini kullandı.Brezilya ekibi, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Jorge Sampaoli ile 31 Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı duyurmuştu.Jorge Jesus'un Haziran'ın sonundan Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230416/jorge-jesus-ali-koc-seneye-olmazsa-ben-de-burada-kalmam-1069739011.html
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jorge jesus, rodolfo landim, fenerbahçe, brezilya, flamengo
jorge jesus, rodolfo landim, fenerbahçe, brezilya, flamengo
Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması: Çok sevseydi gelirdi
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Flamengo Başkanı Landim, Jorge Jesus ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Adı sıklıkla Brezilya ekibi Flamengo ile anılan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den açıklama geldi.
TRT Spor'un aktardığına göre Landim, Jesus ile ilgili ''Jesus'un geri dönüş ihtimali yoktu, bunu insanlar bilsin. Türkiye'de lig devam ediyor. Jesus ile telefonda konuştum, sezon bitmeden gelme ihtimalinin olmadığını söyledi. Ayrıca, Türkiye Kupası'nda yarı finaldelermiş, tarih belirsizmiş ve haziran ayına sarkabilirmiş. Jesus'u getirebilmek için en ufak bir şansımız dahi yoktu. Zaten, Flamengo'yu söyledikleri kadar çok sevseydi Türkiye'den ayrılır ve buraya gelirdi" ifadelerini kullandı.
Brezilya ekibi, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Jorge Sampaoli ile 31 Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı duyurmuştu.
Jorge Jesus'un Haziran'ın sonundan Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eriyor.