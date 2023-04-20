https://sputniknews.com.tr/20230420/flamengo-baskani-landimden-jorge-jesus-aciklamasi-cok-sevseydi-gelirdi-1069961797.html

Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması: Çok sevseydi gelirdi

Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması: Çok sevseydi gelirdi

Flamengo Başkanı Landim, Jorge Jesus ile ilgili açıklamalarda bulundu. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T13:17+0300

2023-04-20T13:17+0300

2023-04-20T13:17+0300

jorge jesus

rodolfo landim

spor

fenerbahçe

brezilya

flamengo

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Adı sıklıkla Brezilya ekibi Flamengo ile anılan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den açıklama geldi.TRT Spor'un aktardığına göre Landim, Jesus ile ilgili ''Jesus'un geri dönüş ihtimali yoktu, bunu insanlar bilsin. Türkiye'de lig devam ediyor. Jesus ile telefonda konuştum, sezon bitmeden gelme ihtimalinin olmadığını söyledi. Ayrıca, Türkiye Kupası'nda yarı finaldelermiş, tarih belirsizmiş ve haziran ayına sarkabilirmiş. Jesus'u getirebilmek için en ufak bir şansımız dahi yoktu. Zaten, Flamengo'yu söyledikleri kadar çok sevseydi Türkiye'den ayrılır ve buraya gelirdi" ifadelerini kullandı.Brezilya ekibi, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Jorge Sampaoli ile 31 Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı duyurmuştu.Jorge Jesus'un Haziran'ın sonundan Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230416/jorge-jesus-ali-koc-seneye-olmazsa-ben-de-burada-kalmam-1069739011.html

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jorge jesus, rodolfo landim, fenerbahçe, brezilya, flamengo