https://sputniknews.com.tr/20230420/belgorod-bolgesinde-ukrayna-bombardimani-sonucu-olenlerin-sayisi-30a-yukseldi-1069988619.html
Belgorod bölgesinde Ukrayna bombardımanı sonucu ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
Belgorod bölgesinde Ukrayna bombardımanı sonucu ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
Belgorod Bölgesi Valisi Gladkov, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna birliklerinin bölgeye yönelik saldırıları sonucunda 30 kişinin... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T23:58+0300
2023-04-20T23:58+0300
2023-04-20T23:58+0300
ukrayna krizi
belgorod
rusya
ukrayna
bombardıman
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Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov’un bölge meclisine sunduğu rapora göre, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna birliklerinin bölgeye yönelik saldırıları sonucunda 30 kişi öldü, 123 kişi de yaralandı. Gladkov ocak ayında Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda 25 kişinin öldüğünü bildirmişti.Rapora göre, Belgorod bölgesinde toplam 2 bin 276 saldırı ve 326 dron kullanımı vakası gerçekleşti. Bölgede özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 3 bin 267 konut binası hasar gördü veya yıkıldı. Toplam 660 otomobil kullanılamaz hale gelirken, 19 bin hektar tarım arazisi, 386 km yol, 57 okul ve çocuk kreşi ve 137 ticari bina hasar gördü.Yetkililerin 25 Şubat 2022'den bu yana yürüttükleri çalışmalar sonucunda zarar gören 2 bin 661 daire ve binanın yanı sıra 125 km'lik yolun onarımı tamamlandı. Ayrıca toplam alanı 12 bin metrekareyi bulan 6 bin 514 adet pencere değiştirildi.Ukrayna'nın Belgorod bölgesine yönelik aralıksız bombardımanı nedeniyle, bölgeye daha önce ‘yüksek terör tehdidi seviyesi’ ve ‘orta seviye müdahale rejimi’ getirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230412/belgorod-bolgesinde-bombardimana-maruz-kalan-bir-ciftlikte-178-domuz-telef-oldu--1069581783.html
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belgorod, rusya, ukrayna, bombardıman
belgorod, rusya, ukrayna, bombardıman
Belgorod bölgesinde Ukrayna bombardımanı sonucu ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
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Belgorod Bölgesi Valisi Gladkov, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna birliklerinin bölgeye yönelik saldırıları sonucunda 30 kişinin öldüğünü, 123 kişinin de yaralandığını belirtti.
Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov’un bölge meclisine sunduğu rapora göre, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna birliklerinin bölgeye yönelik saldırıları sonucunda 30 kişi öldü, 123 kişi de yaralandı. Gladkov ocak ayında Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda 25 kişinin öldüğünü bildirmişti.
Rapora göre, Belgorod bölgesinde toplam 2 bin 276 saldırı ve 326 dron kullanımı vakası gerçekleşti. Bölgede özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 3 bin 267 konut binası hasar gördü veya yıkıldı. Toplam 660 otomobil kullanılamaz hale gelirken, 19 bin hektar tarım arazisi, 386 km yol, 57 okul ve çocuk kreşi ve 137 ticari bina hasar gördü.
Yetkililerin 25 Şubat 2022'den bu yana yürüttükleri çalışmalar sonucunda zarar gören 2 bin 661 daire ve binanın yanı sıra 125 km'lik yolun onarımı tamamlandı. Ayrıca toplam alanı 12 bin metrekareyi bulan 6 bin 514 adet pencere değiştirildi.
Ukrayna'nın Belgorod bölgesine yönelik aralıksız bombardımanı nedeniyle, bölgeye daha önce ‘yüksek terör tehdidi seviyesi’ ve ‘orta seviye müdahale rejimi’ getirilmişti.