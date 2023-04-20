https://sputniknews.com.tr/20230420/belgorod-bolgesinde-ukrayna-bombardimani-sonucu-olenlerin-sayisi-30a-yukseldi-1069988619.html

Belgorod bölgesinde Ukrayna bombardımanı sonucu ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Belgorod bölgesinde Ukrayna bombardımanı sonucu ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Belgorod Bölgesi Valisi Gladkov, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna birliklerinin bölgeye yönelik saldırıları sonucunda 30 kişinin... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T23:58+0300

2023-04-20T23:58+0300

2023-04-20T23:58+0300

ukrayna krizi

belgorod

rusya

ukrayna

bombardıman

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Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov’un bölge meclisine sunduğu rapora göre, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna birliklerinin bölgeye yönelik saldırıları sonucunda 30 kişi öldü, 123 kişi de yaralandı. Gladkov ocak ayında Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda 25 kişinin öldüğünü bildirmişti.Rapora göre, Belgorod bölgesinde toplam 2 bin 276 saldırı ve 326 dron kullanımı vakası gerçekleşti. Bölgede özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 3 bin 267 konut binası hasar gördü veya yıkıldı. Toplam 660 otomobil kullanılamaz hale gelirken, 19 bin hektar tarım arazisi, 386 km yol, 57 okul ve çocuk kreşi ve 137 ticari bina hasar gördü.Yetkililerin 25 Şubat 2022'den bu yana yürüttükleri çalışmalar sonucunda zarar gören 2 bin 661 daire ve binanın yanı sıra 125 km'lik yolun onarımı tamamlandı. Ayrıca toplam alanı 12 bin metrekareyi bulan 6 bin 514 adet pencere değiştirildi.Ukrayna'nın Belgorod bölgesine yönelik aralıksız bombardımanı nedeniyle, bölgeye daha önce ‘yüksek terör tehdidi seviyesi’ ve ‘orta seviye müdahale rejimi’ getirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230412/belgorod-bolgesinde-bombardimana-maruz-kalan-bir-ciftlikte-178-domuz-telef-oldu--1069581783.html

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