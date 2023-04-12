https://sputniknews.com.tr/20230412/belgorod-bolgesinde-bombardimana-maruz-kalan-bir-ciftlikte-178-domuz-telef-oldu--1069581783.html
Belgorod bölgesinde bombardımana maruz kalan bir çiftlikte 178 domuz telef oldu
Belgorod bölgesinde bombardımana maruz kalan bir çiftlikte 178 domuz telef oldu
Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusunun bombardımana maruz kalan bir domuz çiftliğinde çalışanlardan yaralanan olmadığı, ancak 178 domuzun telef olduğu... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T16:10+0300
2023-04-12T16:10+0300
2023-04-12T16:10+0300
ukrayna krizi
belgorod
domuz
çiftlik
ukrayna
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Agro-Belogorye tarım işletmesi basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Belgorod bölgesinde bir domuz çiftliği dün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bombardımanına maruz kaldı, çalışanlar arasından yaralanan olmadı ancak 178 domuz telef oldu. Açıklamada, “11 Nisan tarihinde Ukrayna tarafından düzenlenen gündüz bombardımanı sonucu Borisovskiy Domuz Çiftliği sahası isabet aldı. Çiftliğin çalışanlarından hiç kimse yaralanmadı. 178 hayvan telef oldu” ifadelerine yer verildi. Açıklamaya göre çiftlik içinde yer alan üç binanın duvar ve çatılarının yıkıldığı, çeşitli ekipmanların hasar aldığı tespit edildi. Çiftliğin çalışma düzeni bozuldu, bombardımanın yol açtığı sonuçları ortadan kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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Belgorod bölgesinde bombardımana maruz kalan bir çiftlikte 178 domuz telef oldu
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Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusunun bombardımana maruz kalan bir domuz çiftliğinde çalışanlardan yaralanan olmadığı, ancak 178 domuzun telef olduğu açıklandı.
Agro-Belogorye tarım işletmesi basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Belgorod bölgesinde bir domuz çiftliği dün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bombardımanına maruz kaldı, çalışanlar arasından yaralanan olmadı ancak 178 domuz telef oldu.
Açıklamada, “11 Nisan tarihinde Ukrayna tarafından düzenlenen gündüz bombardımanı sonucu Borisovskiy Domuz Çiftliği sahası isabet aldı. Çiftliğin çalışanlarından hiç kimse yaralanmadı. 178 hayvan telef oldu” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre çiftlik içinde yer alan üç binanın duvar ve çatılarının yıkıldığı, çeşitli ekipmanların hasar aldığı tespit edildi.
Çiftliğin çalışma düzeni bozuldu, bombardımanın yol açtığı sonuçları ortadan kaldırma çalışmaları devam ediyor.