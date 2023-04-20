https://sputniknews.com.tr/20230420/bayram-oncesi-uyari-ucuz-cikolataya-dikkat--1069952162.html

Bayram öncesi uyarı: Ucuz çikolataya dikkat

Bayram öncesi uyarı: Ucuz çikolataya dikkat

Bayram öncesi alışverişin ilk sırasında yer alan çikolata yüksek fiyatıyla el yakarken, piyasada ucuza satılan ürünler ise içerdiği margarin yağı glikoz... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T11:48+0300

2023-04-20T11:48+0300

2023-04-20T11:48+0300

yaşam

çikolata

ucuz

dikkat

uyarı

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Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşların bayram alışverişi de hızlandı. Listelerin ilk sıralarında yer alan ikramlık çikolatanın fiyatının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar da ucuz ürünlere yöneliyor. İşin uzmanları ise insanları, ucuz ürün alıp sağlıklarından olmamaları konusunda uyarılarda bulundu. İzmir'in sembol çikolatacılarından Kemal Kutucu, gerçek çikolatanın kakao yağından imal edildiğini söyleyerek, “Kokolin ise margarin yağından yapılır. Margarin yağının insan vücuduna zararları olduğu tıbben kabul edildi. Bunu doktorlar da söylüyor. Kokolin de bunlardan yapıldığı için çok sağlıklı ve lezzetli olmuyor. Adet yerini bulsun diye onlarla geçiştirmeye çalışıyor vatandaşlar. Çok almayın az alın ama ağız tadını verecek sağlığı bozmayan şeyleri tüketin önerisinde bulunuyorum” dedi.'Gerçek çikolatayı kolaylıkla anlayabilirler'Çikolata ve kokolin için ‘Biri tereyağlı pilav, biri margarinli pilav' benzetmesini yapan Kutucu, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230420/istanbulda-arife-gunu-yollar-bosaldi-trafik-yogunlugu-yuzde-9-olarak-olculdu-1069944625.html

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