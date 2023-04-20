https://sputniknews.com.tr/20230420/istanbulda-arife-gunu-yollar-bosaldi-trafik-yogunlugu-yuzde-9-olarak-olculdu-1069944625.html
İstanbul'da arife günü yollar boşaldı, trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü
İstanbul'da arife günü yollar boşaldı, trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü
İstanbul'da Ramazan Bayramı arifesinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Saat 09.20 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T10:14+0300
2023-04-20T10:14+0300
2023-04-20T10:14+0300
yaşam
istanbul
trafik
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İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi arife günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü.İstanbullu'ların Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.Arife günü İBB'nin trafik haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.Anadolu Yakası'nda Kartal D-100 Karayolu ,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı olduğu görüldü.
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istanbul, trafik
İstanbul'da arife günü yollar boşaldı, trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü
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İstanbul'da Ramazan Bayramı arifesinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Saat 09.20 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü
İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi arife günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü.
İstanbullu'ların Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.
Arife günü İBB'nin trafik haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.
Anadolu Yakası'nda Kartal D-100 Karayolu ,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı olduğu görüldü.