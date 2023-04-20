https://sputniknews.com.tr/20230420/istanbulda-arife-gunu-yollar-bosaldi-trafik-yogunlugu-yuzde-9-olarak-olculdu-1069944625.html

İstanbul'da arife günü yollar boşaldı, trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü

İstanbul'da arife günü yollar boşaldı, trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü

İstanbul'da Ramazan Bayramı arifesinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Saat 09.20 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T10:14+0300

2023-04-20T10:14+0300

2023-04-20T10:14+0300

yaşam

istanbul

trafik

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İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi arife günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü.İstanbullu'ların Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.Arife günü İBB'nin trafik haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.Anadolu Yakası'nda Kartal D-100 Karayolu ,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı olduğu görüldü.

istanbul

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2023

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istanbul, trafik