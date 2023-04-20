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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230420/bakan-akar-terorle-birlikte-yuruyorlar-ayni-otobuse-biniyorlar-1069981306.html
Bakan Akar: Terörle birlikte yürüyorlar, aynı otobüse biniyorlar
Bakan Akar: Terörle birlikte yürüyorlar, aynı otobüse biniyorlar
Milli Savunma Bakanı Akar, "Terörle birlikte yürüyorlar, aynı otobüse biniyorlar. Bir otobüsün önünde teröristler, ortasında bir parti, onun da arkasında... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
millet ittifakı
teröristler
kayseri
ak parti
terörist
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Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, Kartal Şehitliği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin Kayseri şubelerini ziyaret etti.Bakan Akar, terörle mücadeledeki kararlı duruş sayesinde önemli kazanımların elde edildiğini kaydetti.Bu kazanımların korunmasının önemine dikkati çeken Akar, şunları söyledi:'Teminat milletimizin feraseti'Bu tür söylemleri kabul edilemez olarak nitelendiren Akar, "Teröristlerle işbirliği yapanlara, teröristlerle arasına mesafe koymayanlara, onlarla görüşenlere milletimiz itibar etmeyecektir" dedi.Teröristlerle birlikte yürüyenlerin, bir ittifakla işbirliği yaptığını ifade eden Akar, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221229/hulusi-akar-suriyeli-kardeslerimizin-aleyhine-bir-sey-yapmamiz-hicbir-sekilde-soz-konusu-degildir-1065182366.html
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millet ittifakı, teröristler, kayseri, ak parti, terörist
millet ittifakı, teröristler, kayseri, ak parti, terörist

Bakan Akar: Terörle birlikte yürüyorlar, aynı otobüse biniyorlar

21:12 20.04.2023 (güncellendi: 21:13 20.04.2023)
© ALİ GÖÇ-AW874792Hulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© ALİ GÖÇ-AW874792
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Milli Savunma Bakanı Akar, "Terörle birlikte yürüyorlar, aynı otobüse biniyorlar. Bir otobüsün önünde teröristler, ortasında bir parti, onun da arkasında ittifaktaki diğer partiler oturuyor. Yani Millet İttifakı oturuyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, Kartal Şehitliği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin Kayseri şubelerini ziyaret etti.
Bakan Akar, terörle mücadeledeki kararlı duruş sayesinde önemli kazanımların elde edildiğini kaydetti.
Bu kazanımların korunmasının önemine dikkati çeken Akar, şunları söyledi:
"Son zamanda bir zihniyet ortaya çıktı. Teröristlerle görüşüyor, konuşuyor, anlaşıyor, birtakım sözler veriyor, taahhütlerde bulunuyorlar. Teröristleri cesaretlendiriyorlar. Çökme noktasında olduğu görülmesine rağmen bu zihniyetin yaptıkları, teröristlere karşı destek sağlayıcı söylem ve eylemleri milletimiz tarafından yakından izleniyor. Bu söylemlere asil milletimizin itibar etmeyeceğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bugüne kadar terörle mücadelede sağlanan bu kazanımların kaybedilmesine bu millet asla tahammül göstermez. Bu, bekamızı tehlikeye sokmak, mücadeleyi sıfırlamak demektir. Bunun ülkemize, milletimize açacağı bela büyüktür. ‘Teröristlerin, terörist elebaşının serbest bırakılması’, ‘terörle mücadelenin durdurulması’ gibi söylemlerin kabul edilmesi mümkün değil."

'Teminat milletimizin feraseti'

Bu tür söylemleri kabul edilemez olarak nitelendiren Akar, "Teröristlerle işbirliği yapanlara, teröristlerle arasına mesafe koymayanlara, onlarla görüşenlere milletimiz itibar etmeyecektir" dedi.
Teröristlerle birlikte yürüyenlerin, bir ittifakla işbirliği yaptığını ifade eden Akar, şunları kaydetti:
"Sonuçta terörle birlikte yürüyorlar, aynı otobüse biniyorlar. Bir otobüsün önünde teröristler, ortasında bir parti, onun da arkasında ittifaktaki diğer partiler oturuyor. Yani Millet İttifakı oturuyor. Millet İttifakı’nın içindekiler vatan, millet, terörle mücadele konularında daha önce bizler gibi düşünen insanlardı. Şimdi ne oldu? Bir koltuk için buna değer mi, anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu bizim için büyük bir endişe kaynağı. Fakat bizim için teminat milletimizin feraseti. Allah’ın izniyle milletimizin bunlara izin vermeyeceğine, terörle mücadele konusunda tekrar başa dönülmesine göz yummayacağına inanıyoruz.”
Milli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin katkılarıyla, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce düzenlenen Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü kitabının tanıtımı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
POLİTİKA
Hulusi Akar: Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir
29 Aralık 2022, 19:07
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