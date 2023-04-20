Bakan Akar: Terörle birlikte yürüyorlar, aynı otobüse biniyorlar

"Sonuçta terörle birlikte yürüyorlar, aynı otobüse biniyorlar. Bir otobüsün önünde teröristler, ortasında bir parti, onun da arkasında ittifaktaki diğer partiler oturuyor. Yani Millet İttifakı oturuyor. Millet İttifakı’nın içindekiler vatan, millet, terörle mücadele konularında daha önce bizler gibi düşünen insanlardı. Şimdi ne oldu? Bir koltuk için buna değer mi, anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu bizim için büyük bir endişe kaynağı. Fakat bizim için teminat milletimizin feraseti. Allah’ın izniyle milletimizin bunlara izin vermeyeceğine, terörle mücadele konusunda tekrar başa dönülmesine göz yummayacağına inanıyoruz.”