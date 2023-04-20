Bakan Akar: Terörle birlikte yürüyorlar, aynı otobüse biniyorlar
21:12 20.04.2023 (güncellendi: 21:13 20.04.2023)
© ALİ GÖÇ-AW874792Hulusi Akar
© ALİ GÖÇ-AW874792
Milli Savunma Bakanı Akar, "Terörle birlikte yürüyorlar, aynı otobüse biniyorlar. Bir otobüsün önünde teröristler, ortasında bir parti, onun da arkasında ittifaktaki diğer partiler oturuyor. Yani Millet İttifakı oturuyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, Kartal Şehitliği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin Kayseri şubelerini ziyaret etti.
Bakan Akar, terörle mücadeledeki kararlı duruş sayesinde önemli kazanımların elde edildiğini kaydetti.
Bu kazanımların korunmasının önemine dikkati çeken Akar, şunları söyledi:
"Son zamanda bir zihniyet ortaya çıktı. Teröristlerle görüşüyor, konuşuyor, anlaşıyor, birtakım sözler veriyor, taahhütlerde bulunuyorlar. Teröristleri cesaretlendiriyorlar. Çökme noktasında olduğu görülmesine rağmen bu zihniyetin yaptıkları, teröristlere karşı destek sağlayıcı söylem ve eylemleri milletimiz tarafından yakından izleniyor. Bu söylemlere asil milletimizin itibar etmeyeceğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bugüne kadar terörle mücadelede sağlanan bu kazanımların kaybedilmesine bu millet asla tahammül göstermez. Bu, bekamızı tehlikeye sokmak, mücadeleyi sıfırlamak demektir. Bunun ülkemize, milletimize açacağı bela büyüktür. ‘Teröristlerin, terörist elebaşının serbest bırakılması’, ‘terörle mücadelenin durdurulması’ gibi söylemlerin kabul edilmesi mümkün değil."
'Teminat milletimizin feraseti'
Bu tür söylemleri kabul edilemez olarak nitelendiren Akar, "Teröristlerle işbirliği yapanlara, teröristlerle arasına mesafe koymayanlara, onlarla görüşenlere milletimiz itibar etmeyecektir" dedi.
Teröristlerle birlikte yürüyenlerin, bir ittifakla işbirliği yaptığını ifade eden Akar, şunları kaydetti:
"Sonuçta terörle birlikte yürüyorlar, aynı otobüse biniyorlar. Bir otobüsün önünde teröristler, ortasında bir parti, onun da arkasında ittifaktaki diğer partiler oturuyor. Yani Millet İttifakı oturuyor. Millet İttifakı’nın içindekiler vatan, millet, terörle mücadele konularında daha önce bizler gibi düşünen insanlardı. Şimdi ne oldu? Bir koltuk için buna değer mi, anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu bizim için büyük bir endişe kaynağı. Fakat bizim için teminat milletimizin feraseti. Allah’ın izniyle milletimizin bunlara izin vermeyeceğine, terörle mücadele konusunda tekrar başa dönülmesine göz yummayacağına inanıyoruz.”