https://sputniknews.com.tr/20221229/hulusi-akar-suriyeli-kardeslerimizin-aleyhine-bir-sey-yapmamiz-hicbir-sekilde-soz-konusu-degildir-1065182366.html

Hulusi Akar: Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir

Hulusi Akar: Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Moskova'da savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantıya ilişkin, "Bizim... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T19:07+0300

2022-12-29T19:07+0300

2022-12-29T19:13+0300

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Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile personelin yeni yılını kutladı.Akar, bakan yardımcılarından subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş ve erlere kadar karargahtaki tüm personelin yeni yılını kutladı.Moskova'da dün gerçekleştirilen üçlü toplantının yansımalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'da Rusya ve Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlattı.Görüşmede mülteci sorunu ve Suriye'deki tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Akar, şunları söyledi:Bakan Akar, sözlerinin sonunda karada, denizde ve havada zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Mehmetçik ile tüm vatandaşların yeni yılını kutlayarak barış, refah, huzur ve kardeşlik temennilerini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221228/bakan-akar-ve-mit-baskani-fidan-moskovada-temaslarda-bulunuyor-1065138271.html

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