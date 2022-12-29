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Hulusi Akar: Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir
Hulusi Akar: Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir
Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Moskova'da savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantıya ilişkin, "Bizim... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T19:07+0300
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Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile personelin yeni yılını kutladı.Akar, bakan yardımcılarından subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş ve erlere kadar karargahtaki tüm personelin yeni yılını kutladı.Moskova'da dün gerçekleştirilen üçlü toplantının yansımalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'da Rusya ve Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlattı.Görüşmede mülteci sorunu ve Suriye'deki tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Akar, şunları söyledi:Bakan Akar, sözlerinin sonunda karada, denizde ve havada zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Mehmetçik ile tüm vatandaşların yeni yılını kutlayarak barış, refah, huzur ve kardeşlik temennilerini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221228/bakan-akar-ve-mit-baskani-fidan-moskovada-temaslarda-bulunuyor-1065138271.html
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hulusi akar, türkiye, rusya, moskova, suriye

Hulusi Akar: Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir

19:07 29.12.2022 (güncellendi: 19:13 29.12.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin katkılarıyla, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce düzenlenen "Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü" kitabının tanıtımı
Milli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin katkılarıyla, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce düzenlenen Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü kitabının tanıtımı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Moskova'da savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantıya ilişkin, "Bizim Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir." dedi.
Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile personelin yeni yılını kutladı.
Akar, bakan yardımcılarından subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş ve erlere kadar karargahtaki tüm personelin yeni yılını kutladı.

Moskova'da dün gerçekleştirilen üçlü toplantının yansımalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'da Rusya ve Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlattı.
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
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Görüşmede mülteci sorunu ve Suriye'deki tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Akar, şunları söyledi:
"Biz bölgemizde barış, huzur ve istikrarın temini ve sürdürülmesi için bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bizim Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranmalıdır."
Bakan Akar, sözlerinin sonunda karada, denizde ve havada zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Mehmetçik ile tüm vatandaşların yeni yılını kutlayarak barış, refah, huzur ve kardeşlik temennilerini dile getirdi.
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