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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230420/altun-cumhurbaskanimizin-liderliginde-dur-durak-bilmeden-milletimize-hizmet-etmeye-devam-ediyoruz-1069985876.html
Altun: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dur durak bilmeden milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz
Altun: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dur durak bilmeden milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz
İletişim Başkanı Altun, "Bazı siyasetçilerin bugüne kadar güzel ülkemizde mevzusu bile olmayan bir mezhepçilik dalgası üretmek için çabalamalarını ve bunu... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T22:59+0300
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2023 türkiye seçimleri
fahrettin altun
doğalgaz
kemal kılıçdaroğlu
karadeniz
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zonguldak Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Altun, şunları kaydetti:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Alevi" başlıklı bir video paylaşmış, "İlk oyunu verecek sevgili evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var, kul hakkı yemem. Harama, beytülmale el uzatmam" ifadelerini kullanmıştı.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Sünni" başlıklı, "Kemal Bey'e selam ediyorum mesajınız alınmıştır" ifadesini içeren bir videoyla karşılık vermişti.Davutoğlu, "Evet ben bir Sünniyim ama Alevi vatandaşların haklarını savunmak öncelikle benim görevi." paylaşımında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230419/kilicdaroglu-tum-halkimizi-saat-2130da-buraya-davet-ediyorum-bir-konuyu-konusmanin-vakti-geldi-1069920282.html
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fahrettin altun, doğalgaz, kemal kılıçdaroğlu, karadeniz
fahrettin altun, doğalgaz, kemal kılıçdaroğlu, karadeniz

Altun: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dur durak bilmeden milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz

22:59 20.04.2023
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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İletişim Başkanı Altun, "Bazı siyasetçilerin bugüne kadar güzel ülkemizde mevzusu bile olmayan bir mezhepçilik dalgası üretmek için çabalamalarını ve bunu siyasi malzeme haline getirmelerini üzüntüyle izlerken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dur durak bilmeden milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zonguldak Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Altun, şunları kaydetti:
"Bazı siyasetçilerin bugüne kadar güzel ülkemizde mevzusu bile olmayan bir mezhepçilik dalgası üretmek için çabalamalarını ve bunu siyasi malzeme haline getirmelerini üzüntüyle izlerken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dur durak bilmeden milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Enerjide bağımsızlığımızın nişanesi olan Karadeniz doğal gazını dağıtım hatlarına bağlıyor, yerli imkanlarımızla hanelerimize ulaştırıyoruz. Kısır siyasi tartışmaların neden sürekli tetiklenmek istendiğini, suni gerilim hatlarının neden oluşturulmaya çalışıldığını tüm milletimiz gibi biz de biliyor ancak tüm bu çabalara eserle, hizmetle cevap vermeye devam ediyoruz. Karadeniz gazımız hanelerimize bereket getirsin. Müjdelerimiz Türkiye'mize hayırlı, uğurlu olsun."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Alevi" başlıklı bir video paylaşmış, "İlk oyunu verecek sevgili evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var, kul hakkı yemem. Harama, beytülmale el uzatmam" ifadelerini kullanmıştı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Sünni" başlıklı, "Kemal Bey'e selam ediyorum mesajınız alınmıştır" ifadesini içeren bir videoyla karşılık vermişti.
Davutoğlu, "Evet ben bir Sünniyim ama Alevi vatandaşların haklarını savunmak öncelikle benim görevi." paylaşımında bulunmuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan 'Alevi' notuyla yeni video: Can yakan mezhep tartışmalarına son verelim
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