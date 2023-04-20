https://sputniknews.com.tr/20230420/altun-cumhurbaskanimizin-liderliginde-dur-durak-bilmeden-milletimize-hizmet-etmeye-devam-ediyoruz-1069985876.html

Altun: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dur durak bilmeden milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz

Altun: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dur durak bilmeden milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz

İletişim Başkanı Altun, "Bazı siyasetçilerin bugüne kadar güzel ülkemizde mevzusu bile olmayan bir mezhepçilik dalgası üretmek için çabalamalarını ve bunu... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T22:59+0300

2023-04-20T22:59+0300

2023-04-20T22:59+0300

2023 türkiye seçimleri

fahrettin altun

doğalgaz

kemal kılıçdaroğlu

karadeniz

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zonguldak Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Altun, şunları kaydetti:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Alevi" başlıklı bir video paylaşmış, "İlk oyunu verecek sevgili evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var, kul hakkı yemem. Harama, beytülmale el uzatmam" ifadelerini kullanmıştı.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Sünni" başlıklı, "Kemal Bey'e selam ediyorum mesajınız alınmıştır" ifadesini içeren bir videoyla karşılık vermişti.Davutoğlu, "Evet ben bir Sünniyim ama Alevi vatandaşların haklarını savunmak öncelikle benim görevi." paylaşımında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230419/kilicdaroglu-tum-halkimizi-saat-2130da-buraya-davet-ediyorum-bir-konuyu-konusmanin-vakti-geldi-1069920282.html

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fahrettin altun, doğalgaz, kemal kılıçdaroğlu, karadeniz