https://sputniknews.com.tr/20230419/kilicdaroglu-tum-halkimizi-saat-2130da-buraya-davet-ediyorum-bir-konuyu-konusmanin-vakti-geldi-1069920282.html

Kılıçdaroğlu: Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi

Kılıçdaroğlu: Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir konuyu konuşmanın vakti geldi" diyerek, 21.30'da herkesi sosyal medyaya davet etti. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T19:46+0300

2023-04-19T19:46+0300

2023-04-19T19:48+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da yeni bir açıklama yapacağına dair paylaşım yaptı.Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi" ifadelerini kullandı.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)