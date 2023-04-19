https://sputniknews.com.tr/20230419/kilicdaroglu-tum-halkimizi-saat-2130da-buraya-davet-ediyorum-bir-konuyu-konusmanin-vakti-geldi-1069920282.html
Kılıçdaroğlu: Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi
Kılıçdaroğlu: Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir konuyu konuşmanın vakti geldi" diyerek, 21.30'da herkesi sosyal medyaya davet etti. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T19:46+0300
2023-04-19T19:46+0300
2023-04-19T19:48+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da yeni bir açıklama yapacağına dair paylaşım yaptı.Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu: Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi
19:46 19.04.2023 (güncellendi: 19:48 19.04.2023) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir konuyu konuşmanın vakti geldi" diyerek, 21.30'da herkesi sosyal medyaya davet etti.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da yeni bir açıklama yapacağına dair paylaşım yaptı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi" ifadelerini kullandı.