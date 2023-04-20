https://sputniknews.com.tr/20230420/aksener-emekli-maasini-kilicdaroglunun-kampanyasina-bagisladi-1069971324.html

Akşener emekli maaşını Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına bağışladı

Akşener emekli maaşını Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına bağışladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası için emekli maaşından 52 bin lira bağışladı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T15:44+0300

2023-04-20T15:44+0300

2023-04-20T15:45+0300

2023 türkiye seçimleri

meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

bağış

kampanya

emekli maaşı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıdaroğlu’nun seçim kampanyasına bağışta bulundu.İYİ Parti’den yapılan açıklamada, “Meral Akşener İçişleri Bakanlığı görevinden hak kazandığı bir emekli maaşını, 13’üncü Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına bağışlamıştır” denildi.Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylık kampanyasına bağışladığı tutar ise 52 bin Türk Lirası oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-adaylari-radyo-ve-televizyonlarda-2-kez-10ar-dakika-propaganda-yapacak-1069955513.html

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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, bağış, kampanya, emekli maaşı