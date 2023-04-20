https://sputniknews.com.tr/20230420/aksener-emekli-maasini-kilicdaroglunun-kampanyasina-bagisladi-1069971324.html
Akşener emekli maaşını Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına bağışladı
Akşener emekli maaşını Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına bağışladı
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası için emekli maaşından 52 bin lira bağışladı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T15:44+0300
2023-04-20T15:44+0300
2023-04-20T15:45+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
bağış
kampanya
emekli maaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/11/1050901134_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_3b40fc097270968fea5330f3dcf37f40.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıdaroğlu’nun seçim kampanyasına bağışta bulundu.İYİ Parti’den yapılan açıklamada, “Meral Akşener İçişleri Bakanlığı görevinden hak kazandığı bir emekli maaşını, 13’üncü Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına bağışlamıştır” denildi.Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylık kampanyasına bağışladığı tutar ise 52 bin Türk Lirası oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-adaylari-radyo-ve-televizyonlarda-2-kez-10ar-dakika-propaganda-yapacak-1069955513.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/11/1050901134_67:0:667:450_1920x0_80_0_0_92f44dcd2342a21ff10da4be1d0e55f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, bağış, kampanya, emekli maaşı
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, bağış, kampanya, emekli maaşı
Akşener emekli maaşını Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına bağışladı
15:44 20.04.2023 (güncellendi: 15:45 20.04.2023) Abone ol
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası için emekli maaşından 52 bin lira bağışladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıdaroğlu’nun seçim kampanyasına bağışta bulundu.
İYİ Parti’den yapılan açıklamada, “Meral Akşener İçişleri Bakanlığı görevinden hak kazandığı bir emekli maaşını, 13’üncü Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına bağışlamıştır” denildi.
Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylık kampanyasına bağışladığı tutar ise 52 bin Türk Lirası oldu.