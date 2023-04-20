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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-adaylari-radyo-ve-televizyonlarda-2-kez-10ar-dakika-propaganda-yapacak-1069955513.html
Cumhurbaşkanı adayları radyo ve televizyonlarda 2 kez 10'ar dakika propaganda yapacak
Cumhurbaşkanı adayları radyo ve televizyonlarda 2 kez 10'ar dakika propaganda yapacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçiminde radyo ve televizyonda propaganda yapacak cumhurbaşkanı adaylarına... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T12:36+0300
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2023 türkiye seçimleri
cumhurbaşkanı
propaganda
aday
trt
radyo
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YSK, cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyondaki propaganda programını belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, adaylara, yapacakları işleri anlatmak için ilk ve son 10 gün, 10 dakikayı geçmemek kaydıyla iki kez konuşma hakkı verildi.Propaganda süresinin yarısını aşmamak üzere propagandalarının görüntülü olarak verilebileceğini ve suç teşkil edilecek görüntülere yer verilemeyeceği kaydedildi.Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarının TRT tarafından önceden duyurulacağı da belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230420/adaylarin-bayram-programi-erdogan-ve-kilicdaroglu-deprem-bolgesinde-olacak-1069946150.html
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cumhurbaşkanı, propaganda, aday, trt, radyo, televizyon
cumhurbaşkanı, propaganda, aday, trt, radyo, televizyon

Cumhurbaşkanı adayları radyo ve televizyonlarda 2 kez 10'ar dakika propaganda yapacak

12:36 20.04.2023
© AAYüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçiminde radyo ve televizyonda propaganda yapacak cumhurbaşkanı adaylarına, kendilerini tanıtmak ve programlarını, yapacakları işleri anlatmak için ilk ve son 10 gün, 10 dakikayı geçmemek kaydıyla iki kez konuşma hakkı verileceğine karar kıldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçiminde radyo ve televizyonda propaganda yapacak cumhurbaşkanı adaylarına, kendilerini tanıtmak ve programlarını, yapacakları işleri anlatmak için ilk ve son 10 gün, 10 dakikayı geçmemek kaydıyla iki kez konuşma hakkı verileceğine karar kıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçiminde radyo ve televizyonda propaganda yapacak cumhurbaşkanı adaylarına, kendilerini tanıtmak ve programlarını, yapacakları işleri anlatmak için ilk ve son 10 gün, 10 dakikayı geçmemek kaydıyla iki kez konuşma hakkı verileceğine karar kıldı.
YSK, cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyondaki propaganda programını belirledi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, adaylara, yapacakları işleri anlatmak için ilk ve son 10 gün, 10 dakikayı geçmemek kaydıyla iki kez konuşma hakkı verildi.
Propaganda süresinin yarısını aşmamak üzere propagandalarının görüntülü olarak verilebileceğini ve suç teşkil edilecek görüntülere yer verilemeyeceği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarının TRT tarafından önceden duyurulacağı da belirtildi.
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