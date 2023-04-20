https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-adaylari-radyo-ve-televizyonlarda-2-kez-10ar-dakika-propaganda-yapacak-1069955513.html

Cumhurbaşkanı adayları radyo ve televizyonlarda 2 kez 10'ar dakika propaganda yapacak

Cumhurbaşkanı adayları radyo ve televizyonlarda 2 kez 10'ar dakika propaganda yapacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçiminde radyo ve televizyonda propaganda yapacak cumhurbaşkanı adaylarına... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T12:36+0300

2023-04-20T12:36+0300

2023-04-20T12:36+0300

2023 türkiye seçimleri

cumhurbaşkanı

propaganda

aday

trt

radyo

televizyon

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YSK, cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyondaki propaganda programını belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, adaylara, yapacakları işleri anlatmak için ilk ve son 10 gün, 10 dakikayı geçmemek kaydıyla iki kez konuşma hakkı verildi.Propaganda süresinin yarısını aşmamak üzere propagandalarının görüntülü olarak verilebileceğini ve suç teşkil edilecek görüntülere yer verilemeyeceği kaydedildi.Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarının TRT tarafından önceden duyurulacağı da belirtildi.

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