https://sputniknews.com.tr/20230419/yuksek-secim-kurulu-kesin-aday-listelerini-onayladi-1069922394.html
Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listelerini onayladı
Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listelerini onayladı
AK Parti YSK Temsilcisi Özel, YSK'nın milletvekili kesin aday listelerini onayladığını duyurdu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T20:25+0300
2023-04-19T20:25+0300
2023-04-19T20:25+0300
2023 türkiye seçimleri
yüksek seçim kurulu (ysk)
aday
onay
resmi gazete
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 28. dönem milletvekili kesin aday listesini onayladı. Siyasi partiler 9 Nisan'da Milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmuştu. YSK, 11 Nisan'a kadar listelerdeki eksikliğin tamamlanması için süre vermiş, 15 Nisan'da da geçici aday listesini açıklamıştı.AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, konuya ilişkin olarak "Resmi Gazete'de kesin aday listemizin yayımlanmasına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu. Özel, "28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Partimizin 81 İl ve 87 Seçim çevresinde Aday Listemizin uygun olduğu belirtilerek onay verilmiş, Resmî Gazetede Kesin Aday listemizin yayımlanmasına karar verilmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.YSK bugün kesinleşmiş aday listesini onayladı. Liste, Resmi Gazete'den de ilan edilecek. Kesin aday listesi yayınlandıktan sonra oy pusulaların da basımına geçilecek. 13 Mayıs'ta propaganda süreci tamamlanarak Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidecek.
https://sputniknews.com.tr/20230419/14-mayista-3-milyondan-fazla-kisi-secimde-gorev-yapacak-1069897237.html
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yüksek seçim kurulu (ysk), aday, onay, resmi gazete
yüksek seçim kurulu (ysk), aday, onay, resmi gazete
Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listelerini onayladı
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AK Parti YSK Temsilcisi Özel, YSK'nın milletvekili kesin aday listelerini onayladığını duyurdu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 28. dönem milletvekili kesin aday listesini onayladı. Siyasi partiler 9 Nisan'da Milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmuştu. YSK, 11 Nisan'a kadar listelerdeki eksikliğin tamamlanması için süre vermiş, 15 Nisan'da da geçici aday listesini açıklamıştı.
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, konuya ilişkin olarak "Resmi Gazete'de kesin aday listemizin yayımlanmasına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu. Özel, "28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Partimizin 81 İl ve 87 Seçim çevresinde Aday Listemizin uygun olduğu belirtilerek onay verilmiş, Resmî Gazetede Kesin Aday listemizin yayımlanmasına karar verilmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
YSK bugün kesinleşmiş aday listesini onayladı. Liste, Resmi Gazete'den de ilan edilecek. Kesin aday listesi yayınlandıktan sonra oy pusulaların da basımına geçilecek. 13 Mayıs'ta propaganda süreci tamamlanarak Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidecek.