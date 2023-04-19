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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/14-mayista-3-milyondan-fazla-kisi-secimde-gorev-yapacak-1069897237.html
14 Mayıs’ta 3 milyondan fazla kişi seçimde görev yapacak
14 Mayıs’ta 3 milyondan fazla kişi seçimde görev yapacak
Sandık kurulları bir başkan, altı asıl ve altı yedek üyeden oluşuyor. 14 Mayıs’ta Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulacak. Güvenlik görevlileri ve... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T13:30+0300
2023-04-19T13:30+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
seçim yasası
genel seçim
seçim sonuçları
yüksek seçim kurulu (ysk)
sandık
sandık güvenliği
sandık görevlisi
oy kullanma
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Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidecek. Yüksek seçim kurulu 60 milyon 697 bin 843 kişinin oy kullanabileceğini açıkladı. Bu seçmenler için 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. Hem YSK hem de İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği için gerekli önlemleri uygulamaya koyarken, siyasi partiler de kendi tedbirlerini alıyor.Sandık kurulları nasıl oluşacak?Sandık kurulu; yurt içinde bir başkan, bir ihtiyar meclisi/heyeti üyesi ve son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış olan beş siyasi partinin üyesinden oluşuyor. Yani her sandık başında toplam 7 kişi oluyor. Sandık başkanı ve kurul üyesi devlet memurları arasından belirlenirken, diğer beş isim önceki seçimlerde ne çok oy almış beş partinin belirlediği isimlerden oluşuyor. Sandık kurulları oluşturulurken 6 yedek üyenin de isimleri önceden belirleniyor. Sandık görevlisinin en temel görevi seçimin objektif ve adil bir şekilde sonuçlanması olarak tanımlanıyor. Sandık kurulları açık olarak gerçekleştirdiği sayım işlemi sonrasında tutanak tutarak oyları ilçe sandık kurullarına teslim etmekle sorumlu oluyor.İlçe seçim kurullarından birleştirme mesaisiSandık kurullarının görevleri bittikten sonra İlçe seçim kurullarında mesai başlayacak. 973 İlçe seçim kurullarında işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli sayıda memur görevlendirilecek. İlçelerin büyüklüğüne göre görev yapacakların sayısı artacak. Bu kişiler sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını, her seçim türü ve çevresine ait özel tutanaklara geliş sırasına göre işleyecek.Seçim günü devriye sayısı artırılacakSandıkların güvenliği ve vatandaşların güvenli bir şekilde oy kullanmasını sağlamak için güvenlik görevlileri de seçim günü sahada olacak. İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği kapsamında 601 bin 251 güvenlik personeli görevlendirildi. Oy verme günü emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli olanlar dışında hiçbir kimsenin silah taşımasına izin verilmeyecek. Oy kullanılacak alanlara seyyar satıcı ve araç girişine müsaade edilmeyecek. Oyların sayımı ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbalarının ilgililer tarafından il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında güzergahlarda ve muhafaza edileceği binalarda güvenlik tedbirlerinin alınması planlanacak.Partilerde eğitimler veriliyorSiyasi partiler seçimlerde sandık kurullarında görev yapacak isimler ile sandıklarda müşahitlik yapacak isimlere yönelik eğitim çalışması gerçekleştiriyor. Tüm partiler kendi oylarına sahip çıkmak için kurul görevlilerin ve müşahitlerin neler yapacağını anlatıyor. Verilen eğitimlerde ıslak imzalı tutanakların genel merkezlere ulaştırılmasının önemi anlatılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230313/ankarada-secim-bolge-guvenlik-toplantisi-yapildi-1068197423.html
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seçim, seçim yasası, genel seçim, seçim sonuçları, yüksek seçim kurulu (ysk), sandık, sandık güvenliği, sandık görevlisi, oy kullanma, oy, oy sayımı
seçim, seçim yasası, genel seçim, seçim sonuçları, yüksek seçim kurulu (ysk), sandık, sandık güvenliği, sandık görevlisi, oy kullanma, oy, oy sayımı

14 Mayıs’ta 3 milyondan fazla kişi seçimde görev yapacak

13:30 19.04.2023
© DHAİstanbul'da 9 mahallede muhtarlık ara seçimi
İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık ara seçimi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© DHA
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Sandık kurulları bir başkan, altı asıl ve altı yedek üyeden oluşuyor. 14 Mayıs’ta Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulacak. Güvenlik görevlileri ve siyasi partilerin müşahitleri ile birlikte sandık güvenliği için sahada 3 milyonun üzerinden fazla sahada olacak.
Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidecek. Yüksek seçim kurulu 60 milyon 697 bin 843 kişinin oy kullanabileceğini açıkladı. Bu seçmenler için 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. Hem YSK hem de İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği için gerekli önlemleri uygulamaya koyarken, siyasi partiler de kendi tedbirlerini alıyor.

Sandık kurulları nasıl oluşacak?

Sandık kurulu; yurt içinde bir başkan, bir ihtiyar meclisi/heyeti üyesi ve son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış olan beş siyasi partinin üyesinden oluşuyor. Yani her sandık başında toplam 7 kişi oluyor. Sandık başkanı ve kurul üyesi devlet memurları arasından belirlenirken, diğer beş isim önceki seçimlerde ne çok oy almış beş partinin belirlediği isimlerden oluşuyor. Sandık kurulları oluşturulurken 6 yedek üyenin de isimleri önceden belirleniyor. Sandık görevlisinin en temel görevi seçimin objektif ve adil bir şekilde sonuçlanması olarak tanımlanıyor. Sandık kurulları açık olarak gerçekleştirdiği sayım işlemi sonrasında tutanak tutarak oyları ilçe sandık kurullarına teslim etmekle sorumlu oluyor.

İlçe seçim kurullarından birleştirme mesaisi

Sandık kurullarının görevleri bittikten sonra İlçe seçim kurullarında mesai başlayacak. 973 İlçe seçim kurullarında işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli sayıda memur görevlendirilecek. İlçelerin büyüklüğüne göre görev yapacakların sayısı artacak. Bu kişiler sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını, her seçim türü ve çevresine ait özel tutanaklara geliş sırasına göre işleyecek.

Seçim günü devriye sayısı artırılacak

Sandıkların güvenliği ve vatandaşların güvenli bir şekilde oy kullanmasını sağlamak için güvenlik görevlileri de seçim günü sahada olacak. İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği kapsamında 601 bin 251 güvenlik personeli görevlendirildi. Oy verme günü emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli olanlar dışında hiçbir kimsenin silah taşımasına izin verilmeyecek. Oy kullanılacak alanlara seyyar satıcı ve araç girişine müsaade edilmeyecek. Oyların sayımı ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbalarının ilgililer tarafından il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında güzergahlarda ve muhafaza edileceği binalarda güvenlik tedbirlerinin alınması planlanacak.

Partilerde eğitimler veriliyor

Siyasi partiler seçimlerde sandık kurullarında görev yapacak isimler ile sandıklarda müşahitlik yapacak isimlere yönelik eğitim çalışması gerçekleştiriyor. Tüm partiler kendi oylarına sahip çıkmak için kurul görevlilerin ve müşahitlerin neler yapacağını anlatıyor. Verilen eğitimlerde ıslak imzalı tutanakların genel merkezlere ulaştırılmasının önemi anlatılıyor.
Ankara'da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
TÜRKİYE
Ankara'da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı yapıldı
13 Mart, 17:33
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