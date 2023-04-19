https://sputniknews.com.tr/20230419/14-mayista-3-milyondan-fazla-kisi-secimde-gorev-yapacak-1069897237.html

14 Mayıs’ta 3 milyondan fazla kişi seçimde görev yapacak

14 Mayıs’ta 3 milyondan fazla kişi seçimde görev yapacak

Sandık kurulları bir başkan, altı asıl ve altı yedek üyeden oluşuyor. 14 Mayıs’ta Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulacak. Güvenlik görevlileri ve... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T13:30+0300

2023-04-19T13:30+0300

2023-04-19T13:30+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

seçim yasası

genel seçim

seçim sonuçları

yüksek seçim kurulu (ysk)

sandık

sandık güvenliği

sandık görevlisi

oy kullanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/05/1056998989_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_c9cb2153f118e5bb2887ab4edd2cde92.jpg

Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidecek. Yüksek seçim kurulu 60 milyon 697 bin 843 kişinin oy kullanabileceğini açıkladı. Bu seçmenler için 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. Hem YSK hem de İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği için gerekli önlemleri uygulamaya koyarken, siyasi partiler de kendi tedbirlerini alıyor.Sandık kurulları nasıl oluşacak?Sandık kurulu; yurt içinde bir başkan, bir ihtiyar meclisi/heyeti üyesi ve son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış olan beş siyasi partinin üyesinden oluşuyor. Yani her sandık başında toplam 7 kişi oluyor. Sandık başkanı ve kurul üyesi devlet memurları arasından belirlenirken, diğer beş isim önceki seçimlerde ne çok oy almış beş partinin belirlediği isimlerden oluşuyor. Sandık kurulları oluşturulurken 6 yedek üyenin de isimleri önceden belirleniyor. Sandık görevlisinin en temel görevi seçimin objektif ve adil bir şekilde sonuçlanması olarak tanımlanıyor. Sandık kurulları açık olarak gerçekleştirdiği sayım işlemi sonrasında tutanak tutarak oyları ilçe sandık kurullarına teslim etmekle sorumlu oluyor.İlçe seçim kurullarından birleştirme mesaisiSandık kurullarının görevleri bittikten sonra İlçe seçim kurullarında mesai başlayacak. 973 İlçe seçim kurullarında işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli sayıda memur görevlendirilecek. İlçelerin büyüklüğüne göre görev yapacakların sayısı artacak. Bu kişiler sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını, her seçim türü ve çevresine ait özel tutanaklara geliş sırasına göre işleyecek.Seçim günü devriye sayısı artırılacakSandıkların güvenliği ve vatandaşların güvenli bir şekilde oy kullanmasını sağlamak için güvenlik görevlileri de seçim günü sahada olacak. İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği kapsamında 601 bin 251 güvenlik personeli görevlendirildi. Oy verme günü emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli olanlar dışında hiçbir kimsenin silah taşımasına izin verilmeyecek. Oy kullanılacak alanlara seyyar satıcı ve araç girişine müsaade edilmeyecek. Oyların sayımı ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbalarının ilgililer tarafından il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında güzergahlarda ve muhafaza edileceği binalarda güvenlik tedbirlerinin alınması planlanacak.Partilerde eğitimler veriliyorSiyasi partiler seçimlerde sandık kurullarında görev yapacak isimler ile sandıklarda müşahitlik yapacak isimlere yönelik eğitim çalışması gerçekleştiriyor. Tüm partiler kendi oylarına sahip çıkmak için kurul görevlilerin ve müşahitlerin neler yapacağını anlatıyor. Verilen eğitimlerde ıslak imzalı tutanakların genel merkezlere ulaştırılmasının önemi anlatılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230313/ankarada-secim-bolge-guvenlik-toplantisi-yapildi-1068197423.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

seçim, seçim yasası, genel seçim, seçim sonuçları, yüksek seçim kurulu (ysk), sandık, sandık güvenliği, sandık görevlisi, oy kullanma, oy, oy sayımı