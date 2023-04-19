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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/ysk-16-ilde-millet-ittifaki-adinin-kullanilamayacagina-karar-verdi-1069887050.html
YSK'dan karar: 16 ilde 'Millet İttifakı' ismi kullanılamayacak
YSK'dan karar: 16 ilde 'Millet İttifakı' ismi kullanılamayacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Millet İttifakı'yla ilgili önemli bir karar aldı. Kurum, ittifakın fermuar modeli ile seçime gitme kararı aldığı 16 ilde 'Millet... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T09:44+0300
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2023 türkiye seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
millet ittifakı
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parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
seçim
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CHP ve İYİ Parti 16 ilde fermuar modelinde anlaştıklarını duyurmuştu. Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari illerinde CHP logosu ile seçime gitme kararı alınırken; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise İYİ Parti logosu ile seçime gidilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.Millet İttifakı’nın YSK temsilcileri bu illerde oy pusulalarında 'Millet İttifakı' isminin kullanılıp kullanılmayacağına dair YSK’dan görüş isterken, AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ise 'Bu illerde ittifakla seçime gidilememesi nedeniyle Millet İttifakı adının kullanılamayacağını' belirtti.Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre kurum, dün yaptığı toplantıda her iki başvuru üzerinden durumu değerlendirdi. Yapılan müzakereler sonucunda; Yüksek Seçim Kurulu, söz konusu 16 ilde 'Millet İttifakı' adının kullanılamayacağına karar verdi. Bu illerde sadece aday gösteren partinin logosu bulunacak. Söz konusu partinin logosunun üzerinde 'Millet İttifakı' ibaresi yer almayacak.Millet İttifakı seçmenleri 14 Mayıs’ta; Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari’de sadece CHP logosunu; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise sadece İYİ Parti logosunu görecek.
https://sputniknews.com.tr/20230418/ysk-muhalefetin-basvurusunu-reddetti-1069874068.html
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), millet ittifakı, logo, parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, seçim
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), millet ittifakı, logo, parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, seçim

YSK'dan karar: 16 ilde 'Millet İttifakı' ismi kullanılamayacak

09:44 19.04.2023 (güncellendi: 09:49 19.04.2023)
© AAgenel seçim
genel seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Millet İttifakı'yla ilgili önemli bir karar aldı. Kurum, ittifakın fermuar modeli ile seçime gitme kararı aldığı 16 ilde 'Millet İttifakı' isminin kullanılamayacağına karar verdi.
CHP ve İYİ Parti 16 ilde fermuar modelinde anlaştıklarını duyurmuştu. Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari illerinde CHP logosu ile seçime gitme kararı alınırken; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise İYİ Parti logosu ile seçime gidilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.
Millet İttifakı’nın YSK temsilcileri bu illerde oy pusulalarında 'Millet İttifakı' isminin kullanılıp kullanılmayacağına dair YSK’dan görüş isterken, AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ise 'Bu illerde ittifakla seçime gidilememesi nedeniyle Millet İttifakı adının kullanılamayacağını' belirtti.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre kurum, dün yaptığı toplantıda her iki başvuru üzerinden durumu değerlendirdi. Yapılan müzakereler sonucunda; Yüksek Seçim Kurulu, söz konusu 16 ilde 'Millet İttifakı' adının kullanılamayacağına karar verdi. Bu illerde sadece aday gösteren partinin logosu bulunacak. Söz konusu partinin logosunun üzerinde 'Millet İttifakı' ibaresi yer almayacak.
Millet İttifakı seçmenleri 14 Mayıs’ta; Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari’de sadece CHP logosunu; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise sadece İYİ Parti logosunu görecek.
Yüksek Seçim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
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YSK muhalefetin başvurusunu reddetti
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