https://sputniknews.com.tr/20230418/ysk-muhalefetin-basvurusunu-reddetti-1069874068.html
YSK muhalefetin başvurusunu reddetti
YSK muhalefetin başvurusunu reddetti
YSK, Bakanların istifa etmesi gerektiği ve istifa etmedikleri için aday olamayacaklarına ilişkin muhalefetin başvurusunu reddetti. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T23:18+0300
2023-04-18T23:18+0300
2023-04-18T23:18+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk
fuat oktay
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Yüksek Seçim Kurulu, bakanların istifa etmesi gerektiği ve istifa etmedikleri için aday olamayacaklarına ilişkin muhalefetin başvurusunu reddetti.Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre kararda; bakanların atanma usullerinin farklı olması ve Meclis’te yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacakları vurgulandı.Bakanların milletvekili aday listelerinde yer alması üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na çok sayıda başvuru yapıldı. “Bakanların aday olmaları nedeniyle istifa etmeleri gerektiği” vurgulandı.Kararda bakanların Milletvekili Seçim Kanunu 18. maddesinde istifa etmesi gereken kamu görevlileri arasında sayılmadığı kaydedildi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 16 Bakan AK Parti listelerinden milletvekili adayı olmuştu.
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seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, fuat oktay
seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, fuat oktay
YSK muhalefetin başvurusunu reddetti
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YSK, Bakanların istifa etmesi gerektiği ve istifa etmedikleri için aday olamayacaklarına ilişkin muhalefetin başvurusunu reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu, bakanların istifa etmesi gerektiği ve istifa etmedikleri için aday olamayacaklarına ilişkin muhalefetin başvurusunu reddetti.
Habertürk'ten Fevzi Çakır
'ın haberine göre kararda; bakanların atanma usullerinin farklı olması ve Meclis’te yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacakları vurgulandı.
Bakanların milletvekili aday listelerinde yer alması üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na çok sayıda başvuru yapıldı. “Bakanların aday olmaları nedeniyle istifa etmeleri gerektiği” vurgulandı.
Kararda bakanların Milletvekili Seçim Kanunu 18. maddesinde istifa etmesi gereken kamu görevlileri arasında sayılmadığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 16 Bakan AK Parti listelerinden milletvekili adayı olmuştu.